Michael Chandler responde tras el golpe que le dio Conor McGregor en TUF 31

El sexto capítulo de The Ultimate Fighter 31 tuvo un fuerte cruce entre Conor McGregor y Michael Chandler. Las estrellas del Peso Ligero de UFC, quienes se desempeñaron como entrenadores opuestos en la competencia del reality show, vivieron un tenso momento. Después que el equipo del británico estuviera 0-6 en la competencia, "The Notorious" golpeó al excampeón de Bellator. En diálogo con The MMA Hour, el estadounidense no se guardó nada.

"Pase lo que pase, habríamos comenzado a pelear. Como vieron, Ryan Bader estaba allí, empujó al tipo de Conor, así que teníamos a los dos tipos más grandes de nuestros equipos empujándose entre sí. Nos tenías a Conor y a mí allí, Dana entró en cuestión de segundos, el guardia de seguridad de Conor estaba allí, así que creo que hubo un momento en el que se estaba quitando la chaqueta y dije: 'Está bien, ¿qué vamos a pelear bien? ¿aquí?'", indicó Chandler.

Luego, Michael destacó: "Puedo decirte esto: el tipo estaba enojado. Como, definitivamente estaba enojado. Porque también debes recordar que no fue solo entre él y yo, fue entre él y Lee Hammond . Tenía la vista puesta tan alto en su alumno estrella a punto de ganar la pelea... y todo sucedió tan rápido también. Pasó legítimamente de darle la mano a Kurt Holobaugh directamente a 'Estos tipos estaban en el UFC antes que tú', bla, bla, bla, y luego dije: 'Oye, siempre y cuando aparezcas'".

Michael Chandler se burla de McGregor

"Luego vino. Eso fue como cuando nos enfrentamos. ¿Que dijo el? 'Algunos de estos muchachos estuvieron en el UFC antes que tú'. Bueno, duh, no me importa. Habría entrado en el UFC hace tres años. Mientras aparezcas, no puedo esperar para romperte la cara, básicamente. Él dijo: 'Te romperé la nariz, pequeña garrapata de Bellator'", expuso el extraordinario peleador estadounidense.

Para sentenciar, Michael Chandler también destacó lo siguiente sobre el altercado con Conor McGregor en The Ultimate Fighter 31: "Me estaba riendo de él. Ahí es donde estoy como, 'Oye, vamos a seguir apilándolos'. Puedes decir que soy un entrenador de Bellator, Bellator esto, Bellator aquello, puedes hacer lo que quieras, pero vamos a seguir apilándolos. El equipo Chandler seguirá apilándolos".