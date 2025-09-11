Miguel Ángel Russo volvió a ponerse al frente de los entrenamientos de Boca Juniors. El entrenador estuvo presente en la práctica de este jueves en la Bombonera, después de haber pasado por una internación de tres días la semana pasada a raíz de una infección urinaria.

La salud de Russo había encendido las alarmas en el mundo Boca y mantenido en vilo a los hinchas. Tras recibir el alta médica el viernes pasado, el DT se tomó unos días de descanso junto a su familia para recuperarse. Durante ese tiempo, las prácticas fueron dirigidas por su cuerpo técnico, encabezado por Claudio Úbeda.

Este regreso fue planificado y no apresurado. Según contó el periodista Ezequiel Sosa en TyC Sports, “Miguel iba recuperando fuerzas de a poco. Había comenzado a hacer actividades fuera de su casa en las últimas horas. Los médicos de Boca se habían involucrado en su recuperación junto con sus médicos personales”.

Además, Russo llevó adelante una preparación especial para estar en condiciones: “Se armó un plan kinesiológico para que Russo pueda empezar a recuperar fuerzas”, añadió Sosa.

Aunque ya se reencontró con el plantel y volvió a su rol habitual, todavía no está confirmado que viaje a Rosario para estar en el banco el domingo. Sin embargo, las ganas del DT son claras: su voluntad es acompañar al equipo en el Gigante de Arroyito, en un partido que será especial para él.

Boca se medirá con Rosario Central este domingo desde las 17:30, por el Torneo Clausura, en un encuentro que será televisado por la pantalla de TNT Sports.