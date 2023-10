Mike Perry lanzó una contundente advertencia para los hermanos Logan y Jake Paul

Mike Perry asegura que luego de este fin de semana, Logan Paul no tiene más remedio que pelear con él. Este sábado, el hermano mayor de Jake se enfrenta a Dillon Danis en un combate de boxeo a seis asaltos en el evento coestelar de Misfits PRIME. Siendo el respaldo en caso de caerse alguno de los dos mencionados antes, el exUFC ingresaría en su lugar. Sin embargo, expuso que pronto estará en el cuadrilátero contra los hermanos youtubers.

"Voy a hacerme un chequeo para pesar y estar listo para pelear. Toda la preparación que puse en esto fue como si estuviera peleando. Mentalmente me dije: 'Voy a luchar'. Voy a ser yo quien pelee', para estar mentalmente preparado, y sigo pensando de esa manera. Me dijeron que, hasta el punto en que si él entra al ring, contesta el timbre y sale, debe decir: 'Yo estuve aquí, tienes que pagarme. Yo hice la campana'. Los combatientes lo han hecho", comentó Perry en diálogo con Ariel Helwani en The MMA Hour.

Luego, Mike destacó: "Hubo un peso pesado que hizo eso. Y ha sido tan troll que tal vez él haría algo así. Aún así entraría y pelearía. Y felicita a Logan por eso, poniéndolo por escrito. Está en el papeleo. Los hermanos Paul siguen haciendo esto conmigo. Pero este me va a dar algo por mis esfuerzos. Toda la preparación y todo, el pequeño cheque es como, hombre, cuando peleo, toda la preparación que puse en este, pero en realidad recibo el gran cheque y peleo como lo decía en serio, peleo por ese cheque".

Más palabras de Mike Perry

Por otra parte, sostuvo: "Esta vez, puse todo el trabajo duro (mi equipo, tengo que pagarle a esta gente...) y ya se acabó. Es una oportunidad. Es un poco un punto de equilibrio, pero se siente como si fuera menos. Podría obtener aún más por hacer algo como esto y esta es la segunda vez que usan mi nombre, así que tendrán que pelear conmigo ahora... Van a tener que pelear conmigo en algún momento. Si Logan sale y gana, yo seré su próxima pelea".

"Como dice Roger Mayweather, la mayoría de la gente no sabe una mierda sobre boxeo. Esto es sólo un espectáculo. Este es un combate de boxeo semiprofesional entre celebridades. La habilidad que va a existir es, creo, horrenda... En mi opinión, lo veo así, si tengo la oportunidad de subir al ring, es para mostrar la diferencia de lo que soy capaz y de lo que... me gusta la palabra verde. El verde es como carne nueva, fresca y fresca. Eres carne fresca. Soy carnívoro y te voy a destrozar", sentenció Mike Perry.