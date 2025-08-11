Provinciales > Capacitación gratuita
Programa EsencIA: San Juan forma a adultos con cursos de inteligencia artificial
El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, presentó EsencIA, un programa de capacitación gratuita en inteligencia artificial (IA) destinado a formar a 5.000 personas en toda la provincia. La propuesta, impulsada junto a la Fundación Eidos Global y respaldada por Google.org, está especialmente orientada a personas mayores de 50 años, con el objetivo de reducir la brecha digital, promover la reconversión laboral y mejorar la empleabilidad.
El lanzamiento se formalizó con la firma de un Convenio Marco de Asistencia y Colaboración entre el Gobierno provincial y Eidos Global, organización dedicada a proyectos educativos innovadores. El acuerdo tendrá una vigencia de dos años e incluirá diversas iniciativas para fortalecer el desarrollo académico y productivo en San Juan.
En el acto estuvieron presentes el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán Von Euw; y los directores de Economía del Conocimiento, Andrés Menegazzo; de Transferencia e Innovación, Carlos Gallardo; y de Promoción de la Actividad Científica, Federico Ramos. Por parte de Eidos, participaron su presidente, Agustín Batto, y la líder de proyectos, Cecilia López Mendieta.
Dos cursos gratuitos y online
EsencIA incluye dos instancias de formación:
Curso de Alfabetización en Inteligencia Artificial para mayores de 50 años: Dirigido a personas con secundario completo y nociones básicas de informática. Aborda fundamentos de IA, aplicaciones cotidianas, herramientas de productividad y aspectos éticos. También incorpora habilidades socioemocionales como pensamiento crítico y trabajo colaborativo. Las inscripciones están abiertas en este enlace.
Curso de Formación de Formadores en IA: Destinado a educadores y capacitadores con experiencia en enseñanza. Busca preparar a 100 instructores que repliquen el programa en la provincia. Se dictará en tres semanas, modalidad virtual. El enlace de inscripción estará disponible desde el 11 de agosto en el Instagram oficial @ceci.produccionsj.