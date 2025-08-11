En la tarde de este lunes, en el sector de Terapia Intensiva del Hospital Rawson, falleció el sanjuanino Pablo Ariel Lara, de 51 años, tras luchar por su vida durante dos jornadas, luego del grave accidente en parapente que sufrió el sábado pasado en el Cerro Tres Marías, en el departamento de Ullum.

El siniestro ocurrió cerca de las 17, a la altura de la vieja Cerámica San Juan, a metros de la Ruta 60, en jurisdicción de Rivadavia. Según confirmaron fuentes policiales, Lara perdió el control de la aeronave y se precipitó contra el suelo, sufriendo múltiples lesiones, entre ellas un traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos.

Publicidad

En el lugar intervinieron rescatistas, personal de la Comisaría 30ª y la ayudante fiscal Gema Cabrera, de la UFI Delitos Especiales. El piloto fue hallado inconsciente y con abundante sangrado en la cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Durante este lunes, las noticias no eran alentadoras. Cerca del mediodía se confirmó que presentaba muerte cerebral, situación que derivó en su fallecimiento horas después. Las causas del accidente siguen bajo investigación, y no se descarta que las condiciones del viento o una falla técnica hayan influido en la maniobra que terminó con el impacto contra el cerro.