Con el Día del Niño cada vez más cerca, la agrupación “Calaveras Arrabaleras” ultima detalles para un festejo pensado para toda la familia. La cita será el próximo sábado 23 de agosto, a las 16 horas, en calle Portugal, Villa Nueva Esperanza, Rawson, donde se desarrollará un gran chocolate comunitario con juegos, sorteos, sorpresas, payasos y presentaciones artísticas.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad. (Foto gentileza)

La jornada estará a cargo de la murga familiar “Calaveras Arrabaleras”, que desde hace diez años trabaja con niños de todas las edades y con distintas capacidades, brindándoles un espacio de expresión a través de la música, el baile y el arte. Actualmente, son alrededor de 35 personas entre chicos (desde 3 años en adelante) y adultos que participan de las actividades semanales.

La presidenta de la agrupación, Karen Lucero, contó a DIARIO HUARPE que este año el objetivo es llegar a más familias y ofrecer un día inolvidable para los pequeños de la comunidad. Para ello, están recibiendo donaciones de leche, chocolate, azúcar, harina, golosinas, juguetes nuevos o usados, que serán entregados durante el evento. "Es un evento que realizan los niños para los niños" comentó Lucero.

Cómo colaborar

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse por WhatsApp al 2644037668 o a través de Instagram en @calaveras2015.