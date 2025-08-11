San Juan fue sede este lunes 11 de agosto del 2° Encuentro de Seguridad en Eventos Deportivos, una jornada que reunió a autoridades nacionales, representantes de las 24 jurisdicciones del país y especialistas del sector público y privado para debatir políticas y estrategias en la materia.

El acto de apertura fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado; la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; y el director de Seguridad en Eventos Deportivos de Nación, Franco Berlín.

En su discurso, Orrego señaló: “La gente quiere volver a disfrutar del fútbol en familia, sin violencia. Tribuna Segura es clave para lograrlo, y San Juan será la tercera provincia en incorporarse. Los delincuentes deben estar en la cárcel y quedarse mucho tiempo ahí; en seguridad hay que hacer lo que hay que hacer, sin especular”.

Durante el encuentro, Provincia y Nación firmaron un acta compromiso para implementar el Sistema de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (Sisef) en San Juan. El acuerdo ratifica el convenio firmado en 2017 y contempla la compra de equipamiento y elementos informáticos compatibles con el software del sistema.

El objetivo es trabajar de forma conjunta para garantizar la seguridad en los estadios, protegiendo a espectadores, jugadores y personal involucrado en los eventos deportivos.

Ocho paneles y un plan federal

La jornada incluyó ocho paneles temáticos que abordaron traslados interjurisdiccionales, gestión operativa, marco legal e infraestructura segura, así como temas sensibles como el antisemitismo en el fútbol y el rol de las barras.

El primer panel estuvo a cargo de Franco Berlín, quien presentó una evaluación de la gestión nacional. Luego, se expusieron experiencias provinciales y el funcionamiento del programa Tribuna Segura.

Entre los disertantes participaron referentes de Conmebol, AFA, jefes de seguridad de clubes como River y Temperley, y representantes de la DAIA.

Las mesas de trabajo se centraron en el plan federal para el regreso del público visitante a las canchas, recogiendo aportes de todas las provincias y avanzando hacia una política común de prevención que garantice espectáculos deportivos seguros para todos.