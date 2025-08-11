Interceptaron en San Juan un camión con 30 toneladas de cuarzo sin documentación

Efectivos del Escuadrón 66 San Juan de Gendarmería Nacional detuvieron este lunes la marcha de un camión con acoplado que circulaba por la Ruta Nacional N° 141, a la altura del kilómetro 202, en el paraje Forestal de Caucete.

El rodado, que provenía de Valle Fértil y tenía como destino la provincia de Mendoza, transportaba aproximadamente 30 toneladas de mineral cuarzo. Durante el control, los gendarmes solicitaron la documentación correspondiente y constataron que el chofer carecía de la guía de tránsito de minerales y rocas exigida por la Ley Provincial 494-M, que regula el traslado de este tipo de cargas.

Ante la infracción a los incisos 21, 30 y 32 de la normativa provincial, referidos al tránsito de minerales, intervino el Juzgado de Paz de Caucete junto con el Ministerio de Minería de San Juan.

Las autoridades dispusieron el secuestro preventivo del camión y de la carga, que quedó a disposición de la Justicia.

