Política > Elecciones 2025
Claudio “Turco” García será candidato a diputado nacional por CABA
POR REDACCIÓN
El exfutbolista Claudio “Turco” García confirmó que será candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. Su postulación forma parte de la lista del Partido Integrar, cuyo primer candidato es el exlegislador Daniel Amoroso.
El lanzamiento de campaña comenzó con una recorrida por el barrio de Villa Soldati, donde ambos candidatos se mostraron con vecinos y militantes. Además, difundieron un video a través de redes sociales mostrando su actividad en el club José Soldati.
García expresó que su objetivo es contribuir a cambiar la realidad de la Ciudad, señalando la situación social actual: “Hay mucha gente durmiendo en la calle. Antes la Ciudad era una cosa y la Provincia era otra, pero ahora están muy parejas”.
Daniel Amoroso, que retorna a la política tras varios años, explicó que convocó a personas con distintos conocimientos para conformar el espacio político. Destacó que García aporta desde su experiencia en deporte, inclusión y superación personal.
La campaña del Partido Integrar se enfocará en la escucha activa y en incentivar la participación ciudadana. Realizarán actividades y charlas con vecinos, principalmente en barrios del sur de la Ciudad.
Amoroso sostuvo que la política tradicional le dio la espalda a los porteños y que la división entre dirigentes afecta la gestión pública. Consideró necesario un cambio de enfoque basado en propuestas y diálogo para mejorar la Ciudad.
Elecciones legislativas 2025: qué se vota
En octubre, los argentinos renovarán 24 senadores y 127 diputados nacionales. En el Senado, cada provincia elige tres senadores: dos para la fuerza mayoritaria y uno para la segunda. En Diputados, la distribución se realiza por provincia según población, mediante el sistema proporcional D’Hondt.
Murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial colombiano que fue víctima de un ataque sicario
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, finalmente no arribará a San Juan este lunes 11 de agosto de 2025 para encabezar el lanzamiento del Encuentro del Consejo de Seguridad en Eventos Deportivos, un evento clave para avanzar en la mejora de la seguridad en el ámbito deportivo nacional.
Murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial colombiano que fue víctima de un ataque sicario
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, finalmente no arribará a San Juan este lunes 11 de agosto de 2025 para encabezar el lanzamiento del Encuentro del Consejo de Seguridad en Eventos Deportivos, un evento clave para avanzar en la mejora de la seguridad en el ámbito deportivo nacional.
La Caja de Acción Social (CAS), dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, anunció un nuevo remate oficial de vehículos en San Juan. La subasta incluirá camionetas, utilitarios y automóviles pertenecientes al Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) y a la Municipalidad de Santa Lucía.