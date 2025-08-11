El exfutbolista Claudio “Turco” García confirmó que será candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. Su postulación forma parte de la lista del Partido Integrar, cuyo primer candidato es el exlegislador Daniel Amoroso.

El lanzamiento de campaña comenzó con una recorrida por el barrio de Villa Soldati, donde ambos candidatos se mostraron con vecinos y militantes. Además, difundieron un video a través de redes sociales mostrando su actividad en el club José Soldati.

Publicidad

García expresó que su objetivo es contribuir a cambiar la realidad de la Ciudad, señalando la situación social actual: “Hay mucha gente durmiendo en la calle. Antes la Ciudad era una cosa y la Provincia era otra, pero ahora están muy parejas”.

Claudio “Turco” García y Daniel Amoroso integrarán la lista de Partido Integrar.

Daniel Amoroso, que retorna a la política tras varios años, explicó que convocó a personas con distintos conocimientos para conformar el espacio político. Destacó que García aporta desde su experiencia en deporte, inclusión y superación personal.

Publicidad

La campaña del Partido Integrar se enfocará en la escucha activa y en incentivar la participación ciudadana. Realizarán actividades y charlas con vecinos, principalmente en barrios del sur de la Ciudad.

Amoroso sostuvo que la política tradicional le dio la espalda a los porteños y que la división entre dirigentes afecta la gestión pública. Consideró necesario un cambio de enfoque basado en propuestas y diálogo para mejorar la Ciudad.

Publicidad

Elecciones legislativas 2025: qué se vota

En octubre, los argentinos renovarán 24 senadores y 127 diputados nacionales. En el Senado, cada provincia elige tres senadores: dos para la fuerza mayoritaria y uno para la segunda. En Diputados, la distribución se realiza por provincia según población, mediante el sistema proporcional D’Hondt.