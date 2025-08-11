El Juzgado de Faltas de San Juan sancionó con una multa equivalente a 200 litros de nafta, es decir unos $264.000, al prestador de servicios de kayak en el Dique Punta Negra, tras un episodio ocurrido el pasado viernes 8 de agosto en el que tres turistas bonaerenses vivieron un momento de riesgo al volcar sus embarcaciones.

Según confirmó Eduardo Cerimedo, subsecretario de Alto Rendimiento, a DIARIO HUARPE, la sanción se aplicó porque el prestador no informó la salida de los turistas, como lo exige la ley 826J. Además, las embarcaciones no contaban con las medidas de seguridad necesarias y no se mantuvo el contacto obligatorio a través del canal 16, que es la frecuencia internacional de emergencia y seguridad en comunicaciones marítimas.

Los turistas afectados son oriundos de Laferrere, en Buenos Aires. La situación fue reportada cerca de las 16 horas por Ulises, quien logró llegar a la orilla para pedir auxilio al personal de Seguridad Náutica.

El rescate

El primer informe de Náutica calificó la situación como de “alto riesgo para la vida e integridad” de la mujer, que navegaba sola y cuyo kayak se dio vuelta, impidiéndole volver a subir. Una campera pesada que se llenó de agua y un perro que llevaban como mascota complicaron el control de la embarcación.

Uno de los adolescentes consiguió enderezar su kayak individual y regresó para dar aviso. “Fue rapidísimo, me subieron a la camioneta y en dos minutos fuimos a buscar a ellas que estaban en el otro lado”, contó el joven.

La mujer presentaba extremidades adormecidas, dificultad para hablar y un estado de temblor permanente. Recordó el momento del rescate: “Fueron como dos angelitos, yo ahí ya no podía moverme, me envolvieron en abrigo, uno de los rescatistas me dijo ‘subite a mi espalda’, yo ahí ya no podía moverme”.

El operativo logró poner a salvo a los tres turistas y derivó en la sanción al prestador del servicio, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las normas de seguridad en actividades náuticas en la provincia.