El presidente Javier Milei visitó el portaaviones nuclear USS Nimitz en el Atlántico Sur, en el marco de los ejercicios militares conjuntos Passex 2026 que se desarrollan con la participación de la Armada Argentina y la Marina de Estados Unidos.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Defensa, Carlos Presti, en una visita que se interpreta como un gesto de alineamiento con Washington en materia de defensa.

El USS Nimitz, considerado uno de los buques de guerra más poderosos del mundo, arribó a la región esta semana y participa de maniobras conjuntas con unidades argentinas en aguas del Atlántico Sur.

En paralelo, el destructor ARA La Argentina y la corbeta ARA Rosales forman parte del operativo naval junto a unidades estadounidenses, en una acción orientada a fortalecer la cooperación bilateral y mejorar la interoperabilidad entre ambas fuerzas.

Ambas embarcaciones de la Flota de Mar zarparon desde la Base Naval Puerto Belgrano para integrarse al ejercicio internacional Passex 2026. En la Zona Económica Exclusiva argentina se sumaron al USS Nimitz y al destructor USS Gridley, que navegan en dirección norte.

El ejercicio se desarrolla en un contexto de creciente cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos, con el objetivo de mejorar la coordinación operativa, el entrenamiento conjunto y la capacidad de respuesta ante distintos escenarios en el Atlántico Sur.