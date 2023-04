Mira hacia adelante: Israel Adesanya desafía a otra estrella de UFC

Luego de noquear a Alex Pereira el sábado por la noche, Israel Adesanya ya mira hacia el futuro más cercano. El actual campeón de los Peso Mediano se lució en el UFC 287, por lo que se siente más fuerte que nunca para el próximo desafío. La división está al rojo vivo, con peleadores que piden a gritos una oportunidad por el título. Dricus du Plessis es uno de ellos, quien justamente ya enciende la llama del nigeriano.

"No quiero darle influencia a este negro. No. Tengo tantas ganas de patearle el culo. Tengo tantas ganas de patearle el culo. Quiero hacerlo en Sudáfrica o Nigeria, pero tiene que trabajar, tiene que hacer algo, mostrarme algo, para que pueda patearle el culo y mostrarles la historia", fue lo que comenzó diciendo Adesanya, dejando en claro que aceptaría pelear con el sudafricano.

Publicidad

Por otro lado, Israel también agregó: "Te lo recordaré, porque tienes que elegir tus palabras sabiamente cuando hablas de personas que te han precedido, personas que allanaron el camino para ti. Tienes que escoger tus palabras sabiamente. Quieres intentar ser un chico grande, quiero estar con los chicos grandes. Ve a elegir tus palabras sabiamente, pero no quiero darle ninguna influencia".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Israel Adesanya, contundente con Du Plessis

"Pero si trabaja y, le pido a Dios, que siga ganando, con mucho gusto arrastraré su cadáver por Sudáfrica", sentenció Israel Adesanya. Como era de esperarse, Du Plessis respondió de forma inmediata a esas palabras. Rápidamente, el sudafricano dijo lo siguiente: "Así que no dirás mi nombre, es inteligente, es mejor que no lo hagas. No necesito su tiempo de aire para nada, tengo todo mi continente de ÁFRICA detrás de mí".

"Ve a disfrutar de tu espectacular victoria en casa en Nueva Zelanda. UFC África está lejos de terminar al menos un año más, te encontraré en terreno neutral este año y si todavía te sientes tan fuerte después de enfrentarme y me llevo tu cinturón a casa, te daré otra oportunidad de venir y tratar de enfrentarme. yo en MI tierra natal de África. Somos África, no tememos a nada y ciertamente a nadie", sentenció Dricus Du Plessis.