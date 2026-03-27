Por primera vez en la Argentina, un buque extranjero fue multado por pesca ilegal utilizando un nuevo método tecnológico que permitió comprobar la infracción sin necesidad de interceptarlo directamente.

El procedimiento se basó en el análisis del comportamiento del barco mediante sistemas de monitoreo satelital y registros electrónicos, que permitieron detectar maniobras compatibles con tareas de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Este tipo de tecnología analiza variables como la velocidad, el rumbo y los movimientos del buque. Por ejemplo, se considera sospechoso que una embarcación navegue a baja velocidad, por debajo de ciertos nudos, y con cambios de trayectoria típicos de actividad extractiva.

El sistema integra datos de posicionamiento automático, imágenes satelitales y seguimiento en tiempo real, lo que permite incluso detectar a barcos que intentan evadir controles apagando sus sistemas de localización.

A partir de estas pruebas digitales, las autoridades iniciaron un expediente administrativo que derivó en la sanción económica contra el buque, en el marco de la normativa vigente para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Las multas por este tipo de infracciones pueden alcanzar cifras millonarias y se aplican una vez que se comprueba que el barco realizó tareas extractivas dentro de aguas argentinas sin autorización.

El caso representa un cambio de paradigma en el control marítimo, ya que permite avanzar sobre infracciones sin depender exclusivamente de operativos presenciales, ampliando la capacidad de vigilancia sobre flotas extranjeras.

Además, se enmarca en una estrategia más amplia del Estado para reforzar la soberanía sobre los recursos del Mar Argentino y mejorar la fiscalización mediante herramientas tecnológicas de alta precisión.

De esta manera, la incorporación de evidencia digital y monitoreo satelital abre una nueva etapa en la lucha contra la pesca ilegal, con procedimientos más eficientes y mayor capacidad de sanción.