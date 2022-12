La selección de Francia suma dos afectados por la situación del "virus del camello", según informa L´equipe. A Adrien Rabiot, Dayot Upamecano y Kingsley Coman se le sumarían ahora, a dos días de la final del Mundial de Qatar 2022 frente a la Argentina, Raphael Varane e Ibrahima Konaté, la dupla de centrales titulares ante Marruecos del equipo de Didier Deschamps.

El prestigioso medio francés da cuenta que ambos jugadores, titulares en la semifinal ante Marruecos presentan síntomas del virus que ya afectó a otros integrantes de la delegación y que están al cuidado y a la espera de la evolución de sus cuadros. En el entrenamiento de hoy, programado para las 12 horas (horario de Argentina), habrá más novedades.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Desde el seleccionado de Francia han negado que se trate de un brote de Covid, aunque ha incrementado los gestos de prudencia en el seno de la concentración para evitar más contagios. Didier Deschamps dijo que se trata de fiebre ligada al frío, por el aíre acondicionado y por la bajada de las temperaturas en Doha en los últimos días.

Qué dijo Ousmane Dembélé en conferencia de prensa

"No tenemos miedo del virus, Dayot y Adrien tuvieron dolor de cabeza y estómago. Les hice un té con jengibre y miel, no estamos preocupados, espero que todos estén listos. No pienso en eso, no estamos preocupados. Todo el mundo estará listo, solo tomamos precauciones", afirmó el jugador francés. Cabe destacar que Rabiot no pudo estar ni el banco de suplentes ante Marruecos, mientras que Upamecano si pudo estar a disposición del entrenador, pero no tuvo minutos de juego.