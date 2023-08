Murió el manifestante que se descompensó en el Obelisco

Mientras todavía se encontraba paralizado el servicio del tren Roca por una protesta de trabajadores, a pocas cuadras, frente al Obelisco, se produjeron graves incidentes del cual resultó un manifestante muerto en circunstancias confusas hasta el momento.

Una manifestación de organizaciones sociales terminó con la intervención de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y con una persona muerta. Al parecer, se llevaba adelante una asamblea de tres grupos de organizaciones. Un hecho confuso, del que todavía no se conocen detalles, generó que la fuerza intentara detener a varias personas.

La causa hasta el momento está caratulada como averiguación de causal de muerte.

Caos y muerte en pleno Obelisco: qué ocurrió en la manifestación

Se vivieron fuertes momentos de tensión en el Obelisco este jueves. (Foto: gentileza La Izquierda Diario).

Los videos que mostraban a un hombre tendido en el piso y siendo asistido circularon por las redes sociales casi de inmediato. Según informaron desde la fuerza porteña a El Cronista, los manifestantes quisieron prender fuego una urna. "No se los dejó. Empezaron a agredir. Al momento de las 4 detenciones uno de ellos comenzó a convulsionar. Se llamó al SAME y se lo llevó", explicaron.

Por su parte, varias de las personas presentes en el lugar, que formaban parte de los grupos que protestaban, brindaron su testimonia al canal C5N y acusaron a la Policía de atacar al hombre, de nombre Facundo Molares, de 47 años.

"Llegamos a las 2 de la tarde. Hubo una confusión, un compañero no sé si le quiso robar a otro o qué pasó, nos estábamos retirando ya. Un policía empezó a pegarle a los compañeros, no respetaron nada. No sabemos si el compañero está vivo o muerto. Lo primero que hicieron fue pisarle la cabeza y ya estaba inconsciente", aseguró una testigo.

"No nos dejaron verlo. No sabemos cómo está. Estábamos pacíficamente. Lo vimos todo morado y no se movía. Lo vi muerto", agregó. Por otra parte, desde las organizaciones insistieron en que se trataba de una manifestación pacífica y sin cortes.

Según se pudo ver en las imágenes que circularon, comenzaron a practicarle maniobras de RCP en plena calle y la ambulancia habría demorado unos 40 minutos en llegar al lugar.

El SAME confirmó la muerte del manifestante

"El SAME reportó que el hombre de entre 40 y 45 años sin documentación fue trasladado al Hospital Ramos Mejía desde el Obelisco", explicaron en un comunicado.

"Durante más de media hora se le hicieron maniobras de reanimación hasta que se constató el fallecimiento. Las causas del deceso se relacionan con un paro cardíaco producto de factores de riesgo. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente", agregaron.