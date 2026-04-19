La salud de Mirtha Legrand encendió las alarmas en el mundo del espectáculo luego de que se confirmara su ausencia en el clásico ciclo de los sábados. A sus 99 años, la "Chiqui" debió poner un freno a su agenda tras presentar síntomas de resfrío, cansancio y una persistente disfonía, cuadro que se habría originado tras una reciente salida al teatro.

Ante la incertidumbre, su nieta Juana Viale tomó las riendas del programa y, tras una jornada maratónica de grabación, habló con la prensa para poner paños fríos a la situación. "Está muy bien, tiene un poco de tos y resfrío porque fue al teatro y con el aire se enfrió bastante", explicó la actriz.

Fiel al estilo de su abuela, Juana no dudó en revelar entre risas el carácter de la conductora: "Es una tozuda total, ella quería venir igual", aunque aclaró que ya se encuentra mucho mejor de la voz y cumpliendo el reposo indicado.

El diagnóstico: bronquitis y reposo

Por otro lado, Nacho Viale también buscó llevar calma a los seguidores de la diva. "Mi abuela está bien; amaneció con un poco de tos, está en su casa. Ella toda la vida sufrió de los bronquios", señaló el productor.

Sin embargo, desde el programa LAM, Ángel de Brito aportó precisiones médicas sobre el cuadro respiratorio. Aunque inicialmente se habló de una gripe fuerte, el periodista confirmó: "Mirtha está con bronquitis y tomando antibióticos". Según detalló, la evolución es favorable y la medicación está haciendo efecto para recuperar su voz.

Una mesa que se quedó sin su anfitriona

La ausencia de Mirtha no solo fue noticia por su salud, sino también por los invitados que quedaron bajo la conducción de Juana. La presencia de Ricardo Biasotti (ex de Andrea del Boca) prometía ser uno de los momentos más tensos y esperados de la noche, un duelo verbal que, esta vez, no pudo tener a la "Dueña de los Almuerzos" como mediadora.

Por ahora, el entorno de la estrella nacional insiste en que se trata de un cuadro leve y que el descanso es la prioridad para que la gran diva argentina regrese pronto a su cabecera.