

Resultó una jornada histórica para la comunidad de Jáchal dado que, en el Teatro del Bicentenario -en el Barrio Fronteras Argentinas de la localidad- fue celebrado el encuentro “Mares del Paleozoico” que tiene como propósito la puesta en valor de un proyecto integral de crear un geoparque con aval internacional de la Unesco.

El evento contó con la presencia del Intendente Dr. Matías Espejo, quien estuvo acompañado por funcionarios del ejecutivo y legislativo municipal, autoridades escolares, alumnos y público en general.

El objetivo central de esta actividad fue el de profundizar el conocimiento del patrimonio geológico que está en el territorio y que es reconocido mundialmente por albergar registros excepcionales de antiguos mares de la era paleozoica. A través de este encuentro, se busca coordinar acciones conjuntas para que el geoturismo se transforme en un pilar del crecimiento departamental.

La apertura del congreso estuvo signada por la presentación del Convenio entre la Municipalidad de Jáchal, la Cámara de Turismo local y CICTERRA, sentando las bases de la conformación de la Mesa Técnico-Científica que liderará el proceso de postulación ante la Unesco.

Además, hubo ponencias de alto nivel académico y técnico que abordaron la viabilidad y los requisitos para alcanzar la categoría de “Geoparque Mundial”.

En el panel “Patrimonio y Ciencia”, se trataron temas sobre la riqueza paleontológica local, a cargo del Dr. Juan José Rustán, (CONICET-Universidad Nacional de Córdoba) y estudios geológicos específicos sobre el Área de Ciénaga de Huaco y la Quebrada de Huaco (Dres. J.P. Ariza, T. Soria y R. Martino).

Luego, el otro panel fue “Camino de la Unesco”, donde el evaluador internacional de Geoparques Unesco (México), el ingeniero y geólogo Miguel Ángel Cruz Pérez, detalló los criterios de elegibilidad necesarios para la propuesta. Asimismo, la Dra. Flavia Tejada (Parques Nacionales) compartió experiencias internacionales y presentó el proyecto de senderismo geológico “Los Coloraditos”.

Por último, en “Vinculación con la Comunidad”, estuvieron la Dra. Jimena Trotteyn (CONICET-UNSJ) y el Lic. Carlos Bassan (UNSJ), quienes destacaron la importancia de los proyectos de vinculación comunitaria y la Red Internacional de Turismo Científico como herramientas fundamentales para fortalecer la identidad jachallera.

Por su parte, el intendente de Jáchal, Matías Espejo remarcó que “este proyecto es una apuesta al futuro. Jáchal tiene una historia escrita en sus rocas que el mundo debe conocer. Estamos trabajando con rigor científico y compromiso institucional para que nuestro departamento sea reconocido globalmente, generando oportunidades de desarrollo”.

Con este paso histórico, Jáchal reafirmó su vocación de convertirse en un referente internacional del turismo científico, uniendo la riqueza de nuestro pasado con la construcción de un presente productivo para todos los habitantes.

