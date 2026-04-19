Las autoridades de San Juan investigan el caso de una niña de 9 años que recibió mensajes de alto contenido sexual en su teléfono por parte de un desconocido. Hasta el momento el autor no ha sido individualizado y la investigación se enfoca en rastrear las comunicaciones.

Esta semana se realizó una entrevista videograbada en ANIVI con la presencia de la madre de la menor y bajo estrictos protocolos de protección. El procedimiento fue supervisado por la jueza Mónica Lucero junto a la defensora Sandra Leveque y la asesoría de Menores.

Fuentes judiciales explicaron que "este tipo de testimonios son vitales para reconstruir el modus operandi del acosador" con el fin de asegurar la validez legal de la causa. En este contexto un fiscal "se mostró a favor de una ley contra el grooming" mientras peritos analizan los datos obtenidos para identificar al perfil responsable. El hecho generó preocupación sobre la importancia de la supervisión adulta en el uso de redes sociales durante la infancia.