Un carpintero devolverá más de $700.000 para no ir preso por estafa

Luis Eduardo Guevara, un carpintero de Capital reconocido por la calidad de sus obras, enfrentó una causa penal tras ser denunciado por tres personas por presuntas estafas. El fiscal Duilio Ejarque lideró la investigación que determinó un perjuicio económico total superior a los $700.000.

El trabajador solicitaba pagos anticipados por sus labores pero luego no cumplía con las entregas y desaparecía con el dinero obtenido. Según el detalle del proceso, uno de los damnificados abonó $100.000, otro entregó $200.000 y un tercero superó los $300.000.

En la instancia judicial ante el juez Gerardo Fernández Caussi y con la asistencia del defensor oficial Alejandro Martín García, el acusado optó por una salida alternativa. El magistrado homologó el acuerdo que contempla la restitución íntegra de los fondos a las víctimas para evitar una sentencia penal. De no cumplirse el pago en los términos fijados por la justicia, la causa podría reactivarse para avanzar hacia un juicio.