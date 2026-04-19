Domingo 19 de Abril
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Policiales > Calle 5 y Vidart

Un hombre terminó baleado en Rawson e investigan el motivo

La Justicia investiga las circunstancias en las que un hombre resultó baleado en la zona de calle 5 y Vidart.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Personal policial de la Subcomisaría Buenaventura Luna intervino.

Un violento episodio se registró durante la noche del sábado en Rawson en la zona de calle 5 y Vidart. En el lugar un hombre resultó herido por un disparo en circunstancias que son materia de investigación por parte de la Justicia y la Subcomisaría Buenaventura Luna.

El personal policial intervino en el área luego de recibir un aviso sobre la presencia de una persona herida. Por el momento las autoridades no han logrado establecer con precisión la mecánica del hecho y no se informó si existen personas detenidas vinculadas al ataque.

La identidad del hombre baleado y su estado de salud permanecen bajo reserva informativa mientras avanza la investigación del caso. En la causa interviene la UFI Genérica la cual quedó a cargo de las primeras medidas judiciales junto a los efectivos policiales que trabajan para reconstruir lo ocurrido.

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