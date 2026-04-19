Detuvieron a una pareja de delincuentes que manejaban kioscos de drogas

Un operativo de Gendarmería Nacional desarticuló centros de comercialización de estupefacientes en Jáchal este sábado 18 de abril. Efectivos del Escuadrón 25 realizaron dos allanamientos simultáneos en diferentes domicilios del departamento siguiendo directivas judiciales en el marco de la Ley 23.737.

Como resultado de los procedimientos detuvieron a un hombre y una mujer mayores de edad quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal. Durante las requisas los uniformados secuestraron cocaína, elementos relevantes para la causa y un revólver calibre 32 con seis municiones.

Según explicaron fuentes vinculadas al caso "los allanamientos forman parte de una línea investigativa más amplia, orientada a detectar y desarticular puntos de venta en la zona, una problemática que viene generando inquietud en la comunidad".

La causa ahora está bajo la órbita de la Unidad Fiscal Federal de San Juan para establecer responsabilidades penales y determinar el alcance de esta red delictiva. Los implicados aguardan nuevas disposiciones judiciales mientras se peritan los elementos incautados.