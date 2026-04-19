En un congreso realizado en la “Casa del Periodista” de Villa Carlos Paz, Córdoba, Carla Gaudensi fue reelecta de manera unánime como secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN). Junto a María Ana Mandakovic, quien asumirá como secretaria adjunta, conducirán la organización por los próximos cuatro años, respaldadas por una lista que integra a referentes de 17 sindicatos de prensa de todo el país.

El encuentro fue más allá de la votación, al abrir un foro de debate sobre la actualización del Estatuto del Periodista Profesional. Con la presencia de más de 150 trabajadores y representantes de diversos sectores de la comunicación, como ARGRA, FOPEA y facultades de universidades nacionales, el gremio busca blindar sus derechos laborales en un contexto marcado por la lucha contra la Reforma Laboral.

Gaudensi destacó que este nuevo mandato representa una Federación más representativa y federal, esencial para enfrentar la precarización y los ataques del Ejecutivo nacional. La secretaria general enfatizó que el objetivo central es construir, desde la clase trabajadora, una alternativa firme contra el modelo de ajuste, hambre y entrega que promueve el gobierno de Javier Milei.

La nueva conducción refleja un proceso de unidad sindical estratégico, al integrar a dirigentes con peso en las centrales obreras como la CGT y la CTA Autónoma. Con Pablo Jiménez como secretario de Organización, la nueva mesa directiva se posiciona como un bloque de resistencia y propuesta para defender los salarios y la dignidad del oficio periodístico en todo el territorio nacional.