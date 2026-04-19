En medio de un contexto de implosión social y económica en el país, avanza el profundo ajuste presupuestario de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires.

Con recortes de 3.300 millones de pesos en la alimentación escolar y el cierre de un colegio secundario de La Paternal, clausura de cinco jardines maternales, despido de decenas de docentes de alfabetización y quita de viandas escolares, son síntomas de un panorama crítico en el sistema educativo y que genera alta tensión en la comunidad de padres.

La administración del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejecutó una nueva orden a la Escuela EEM N.º 2 DE 10 “Luis Alberto Spinetta” del barrio de Belgrano. Se trata del despido de la mitad del plantel docente de dicho establecimiento tras el cierre de gran parte de las divisiones del nivel secundario.

“Llegaron los chicos a la escuela y se encontraron con que habían echado a la mitad de los docentes porque tomaron la decisión de cerrar la mitad de los cursos”, denunció Juliana Mariñas, una madre de un estudiante que cursa en esa institución.

El secundario es una escuela de reingreso que se caracteriza por contar con un enfoque pedagógico inclusivo y personalizado. El recorte abarca la eliminación de los cursos 1.º 2.ª, 2.º 2.ª y 3.º 2.ª y la cesantía inmediata de casi la mitad del plantel docente.

“El miércoles nos informaron el cierre de tres cursos de siete, del despido de los docentes interinos y el pase a disponibilidad de los docentes de esos cursos”, contaron los docentes.

Esta medida también es interpretada como un incumplimiento de acuerdos previos. En 2025, el Ministerio de Educación del gobierno de Jorge Macri había informado que las escuelas de reingreso podían optar por incorporarse a la reforma “Buenos Aires Aprende” en 2026 o postergarlo a 2027. Para aquellas que eligieran esta última opción —como la EEM N.º 2— se garantizaba la continuidad de la Planta Orgánica Funcional (POF) y del Proyecto Pedagógico Complementario durante el corriente año.

“En términos pedagógicos, lo que implica el cierre, es la acumulación de estudiantes en una sola aula. En tercer año, por ejemplo, hay más de 45 inscriptos, jóvenes que tienen trayectorias complejas y diversas de aprendizaje y de escolaridad. Muchos con Certificado Único de Discapacidad (CUD)”, agregaron.

“En materia pedagógica esto es un desastre, pero además hay muchas materias sin docentes y no se cubren otros proyectos centrales como tutoría. En definitiva, la escuela está siendo vaciada”, reclama el cuerpo docente.

En ese sentido corre peligro la continuidad del Proyecto Pedagógico Complementario (PPC), cuyas horas resultan fundamentales para el sostenimiento de tutorías, el acompañamiento de trayectorias educativas y el desarrollo de proyectos institucionales como la revista escolar y el taller de teatro, entre otros.

Mientras tanto, desde el ministerio de educación y otras autoridades, hacen silencio a la prensa y no dan respuesta.

