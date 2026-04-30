El gendarme argentino Nahuel Gallo declarará como testigo en la causa que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro, en un expediente que avanza en la Justicia federal bajo el principio de jurisdicción universal.

La audiencia se realizará por videoconferencia y su testimonio es considerado clave, ya que Gallo permaneció detenido durante más de un año en Venezuela y su experiencia podría aportar pruebas directas sobre violaciones a los derechos humanos.

El caso busca determinar la existencia de un plan sistemático de persecución que incluiría secuestros, torturas y desapariciones forzadas contra civiles, según denuncias impulsadas por organizaciones y querellas que promovieron la investigación en Argentina.

Gallo fue convocado luego de su liberación y regreso al país, tras haber estado 448 días detenido en territorio venezolano. Su testimonio se suma al de otras víctimas y testigos que buscan reconstruir los hechos y sostener la acusación contra el régimen.

La causa contra Maduro se inició a partir de denuncias de organismos civiles y apunta a juzgar delitos de lesa humanidad cometidos fuera del país, una posibilidad contemplada por la justicia argentina en este tipo de crímenes internacionales.

Con esta declaración, el expediente avanza en una etapa clave, donde los testimonios de víctimas directas como Gallo resultan fundamentales para sostener las acusaciones y dar impulso a una investigación que tiene repercusión internacional.