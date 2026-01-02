Nancy Dupláa en su peor momento: la muerte que la golpeó en 2026

El fallecimiento de Pablo Lago en la ciudad de Mar del Plata ha generado una profunda conmoción en el ambiente artístico. Con una trayectoria que superó las dos décadas, el guionista construyó un legado con ficciones que marcaron al público, tales como “Locas de amor”, “Tratame bien” y “Lalola". Su excelencia profesional fue reconocida con el Martín Fierro, el Premio Argentores, Fund TV y el Premio Clarín, alcanzando además una nominación al Emmy Internacional por su labor en “Familia en venta”.

Dentro de sus trabajos televisivos más destacados se encuentran “La Leona”, “Mentes en shock”, “Media Falta” y “Hospital público”. En la industria cinematográfica, fue responsable de los guiones de “Desbordar”, “Agua”, “High School Musical – El desafío” y largometrajes de animación como “Los Pintín al rescate” y “Teo, cazador intergaláctico”.

Ante la noticia, Nancy Dupláa manifestó su pesar: "Pablo no puede ser… Qué tristeza enorme. Susi …vos y nosotros ..y ese encuentro de creación explosiva…La Leona y su universo. Qué plan fue esa unión. Qué hermoso autor …vos y Susi y esa cofradía mágica. Te fuiste muy rápido querido. Hasta siempre Pablito". Por su parte, la actriz Andrea Pietra también expresó su despedida: "Tristeza. Se fue un autor increíble. Hasta siempre Pablo querido . Abrazos para vos, Susana".