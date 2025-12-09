Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña: el gesto que revivió los rumores de romance

La reciente entrega de los Martín Fierro de Cine no solo estuvo marcada por la alegría de los ganadores, sino también por momentos de alta tensión que se vivieron entre varias celebridades. Además del notorio cruce que protagonizaron Griselda Siciliani, Luciano Castro y Sabrina Rojas, otro episodio llamó poderosamente la atención en la Usina del Arte: el tenso e incómodo cara a cara entre Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro.

La periodista Nancy Duré, miembro de APTRA y presente en la ceremonia, fue testigo privilegiada del suceso y reveló los detalles en Puro Show. Es crucial recordar que, tiempo atrás, ambos actores estuvieron vinculados sentimentalmente, e incluso corrieron rumores de que él habría sido infiel a Pampita con Oreiro, versiones que nunca fueron confirmadas ni desmentidas por las partes.

Duré, quien se sentó junto al actor chileno, relató la proximidad de la situación: “Yo lo tenía sentadito al lado y estábamos pegados a la escalera. Él estaba ahí en el borde y Natalia Oreiro en primera fila. En un momento la llaman para entregar un premio”.

Cuando la actriz fue llamada para subir al escenario, su vestido se enganchó al pasar. Gimena Accardi, quien se encontraba justo enfrente de Vicuña, rápidamente se acercó a asistirla. En ese momento, la reacción de Oreiro fue cortante hacia su colega: “Natalia la miró, le dio un beso… y atrás estaba Vicuña, que la miraba como diciendo ‘acá estoy, saludame’. Pero ella lo ignoró por completo”, detalló la periodista.

El gesto se repitió pocos minutos después. El vestido de la actriz volvió a engancharse y, en esta ocasión, Vicuña intervino para ayudarla a liberarse. Sin embargo, Oreiro mantuvo su postura de absoluto desinterés: “Él la ayudó para que no se trabe, pero ella no lo saludó”, concluyó Duré.