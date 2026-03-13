En un paso estratégico para fortalecer la educación técnica y la salida laboral en la provincia, Naturgy San Juan y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) sellaron un Convenio Marco de Colaboración. El acuerdo busca establecer las bases institucionales para desarrollar programas de formación y extensión que impacten directamente en la comunidad sanjuanina.

La primera acción concreta de esta alianza será el programa "Red de Electricistas Inclusivas". Esta propuesta de inversión social está diseñada para formar y certificar a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica en electricidad domiciliaria y baja tensión, otorgándoles herramientas reales para insertarse en el mercado laboral.

Formación de calidad y despliegue territorial

La Escuela de Oficios de la UNSJ será la encargada de dictar la formación técnica y otorgar la certificación oficial. Esto garantiza que quienes egresen cuenten con un respaldo académico de alto nivel y un anclaje territorial sólido.

El programa se extenderá desde este mes de marzo hasta noviembre de 2026. Un dato clave es la focalización geográfica: el despliegue priorizará el departamento de Valle Fértil, buscando dar respuesta a la demanda de mano de obra técnica en zonas alejadas de los centros urbanos y con proyección industrial.

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Construir puentes hacia la autonomía

Verónica Argañaraz, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Naturgy Argentina, destacó el sentido social de la iniciativa:

“Este programa busca aportar valor social en las comunidades donde desarrollamos nuestra actividad. La formación de nuevos electricistas es una manera de construir puentes hacia la autonomía económica de quienes enfrentan mayores barreras”, señaló.

Con este proyecto, se busca no solo cubrir una vacante técnica, sino transformar la educación en un motor de equidad. La articulación entre el sector privado y el ámbito académico posiciona a San Juan como un referente en programas de sustentabilidad con impacto real en el territorio.