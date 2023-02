Netflix: se estrena la temporada 11 de The Walking Dead

La serie apocalíptica denominada The Walking Dead, llega con su onceava temporada a Netflix. Actualmente la plataforma de streaming cuenta con las diez etapas anteriores en su catálogo. Hoy, miércoles 22 de febrero se suma el apartado número 11, llegando a su final luego de un largo camino de éxito. La misma se encuentra basada en la serie de cómics y está creada por Robert Kirkman.

The Walking Dead principalmente se encuentra basada en un apocalipsis zombi. Sin embargo, a lo largo de la historia se comienza a profundizar en la vida de aquellos que intentan sobrevivir. La invasión de los muertos vivientes crea un nuevo mundo peligroso y mortal para quienes continúan en él. Tanto los héroes como los villanos comienzan a construir imperios, buscar alimento, refugio, agua y todo lo necesario para reunir fuerzas y continuar con vida.

La serie que hoy se encuentra disponible en Netflix, The Walking Dead, fue estrenada en AMC en noviembre de 2010, y desde ese día cautivó a muchos fanáticos del cine. La primera temporada consistía en tan sólo 6 capítulos, lo que luego se transformó en una serie de 11 temporadas con 177 episodios. Es necesario remarcar que la serie transmitió su último episodio el 20 de noviembre de 2022.

La última entrega de la serie antes mencionada fue lanzada en tres segmentos de ocho capítulos y comenzaron a transmitirse en agosto de 2021. La llegada de la onceava y última temporada de The Walking Dead a la plataforma de Netflix resulta ser una buena noticia para muchos de los fanáticos que han seguido la historia desde hace 12 años, así como también para aquellos que quieran verla desde su inicio.

Más estrenos de The Walking Dead en Netflix

Si bien la serie ha culminado, el universo de The Walking Dead no. A lo largo del tiempo han surgido diferentes shows en relación a la misma: el primer spin-off, Fear the Walking Dead, se encuentra en su octava temporada, que se estrenará el 14 de mayo de 2023. Además, hay tres nuevas series que actualmente se están en producción, The Walking Dead: Dead City se estrenará en junio de 2023; The Walking Dead: Daryl Dixon antes de finales de 2023; y Cumbre en 2024.