Joaquín Naranjo sigue con ritmo firme y marcando parámetros en la Copa Abarth Argentina. Categoría en la que fue segundo en la fecha corrida el pasado fin de semana en el Autódromo Ciudad de Paraná, Entre Ríos. El piloto de San Juan logró un segundo puesto sobreponiéndose a los 40 kilos de recarga que acumula de la fecha anterior, que le hizo perder rendimiento en la recta, pero no lo privó de hacer un carrerón para ser el personaje del finde.

Además, el piloto sanjuanino sumó puntos importantes para el campeonato y seguir disputándoselo a Figgo Bessone, quien resultó el ganador y el rival a vencer para Joaquín, por tratarse de un piloto de alto nivel y qué juntos vienen protagonizando lindas carreras.

“Redondeo un buen fin de semana. Muy contento con el segundo puesto que llevamos para San Juan que sirve para seguir sumando experiencia en la categoría, y buenos puntos para el campeonato”, contó Naranjo.

En la previa, había realizado una buena clasificación, y quedó a muy pocas milésimas de ser el poleman de la tanda y por ello en la gran final tenía enormes chances de buen espectáculo.

“La carrera fue muy entretenida. En la primera curva me puse primero, ganando la posición por afuera y eso me permitió sacar una buena distancia durante un par de vueltas. Y después, lo que me perjudicó son los 40 kilos que cargaban de la anterior fecha por hándicap al tener un victoria” resaltó el sanjuanino, quien desde la largada salió a buscar el primer lugar que consiguió tras un frenaje brusco para tomar las riendas de la carrera desde la cima.

Pero la gran diferencia entre Naranjo y Bessone fue que el ganador solo tenía 15 kilos contra los 40, que le provocó perder velocidad en la recta y así Figgo, de a poco, le fue descontando hasta alcanzando.

“Fue una carrera muy peleada con Figgo, pero con respeto y a seguir entrenando el tema físico, mental y con simulador para estar al 100%, para estar de la mejor manera para la próxima fecha”, destacó el personaje del finde, quien agradeció a la secretaria de Deportes, al Gobierno de San Juan y la gente que lo apoya y alienta siempre para seguir estando entre los pilotos de arriba y con grandes chances de pelear el campeonato hasta el final.

Lo que vino después fue un meticuloso Joaquín que no se despegó del puntero y esperó hasta los kilómetros finales para tratar de arrebatarle la primera posición al campeón de la categoría.