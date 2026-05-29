Nicolás Otamendi firmó su contrato con River Plate y se convertirá oficialmente en refuerzo del club una vez que finalice su participación en el Mundial 2026 con la Selección argentina. El defensor central acordó un vínculo por 18 meses y llegará al Millonario después de cerrar su etapa en Europa.

La noticia fue confirmada este jueves y representa uno de los movimientos más impactantes del mercado de pases argentino. A los 38 años, el campeón del mundo en Qatar 2022 cumplirá el deseo de vestir la camiseta de River, club del que manifestó ser hincha en reiteradas ocasiones.

Según trascendió, el contrato tendrá vigencia hasta diciembre de 2027 y el defensor se incorporará tras disputar la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Otamendi llegará proveniente del Benfica, club donde fue capitán y referente en las últimas temporadas. Antes pasó por equipos como Manchester City, Valencia y Porto, además de haber iniciado su carrera en Vélez Sarsfield.

Con su incorporación, River sumará un nuevo campeón del mundo al plantel y reforzará una defensa que ya cuenta con futbolistas de experiencia internacional como Franco Armani, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Germán Pezzella.

La firma se produjo poco después de que el defensor fuera incluido por Lionel Scaloni en la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026, torneo que podría marcar el cierre de su etapa en la Selección argentina.