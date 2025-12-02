El gobernador Marcelo Orrego inauguró un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Santa Lucía, acompañado por el intendente Juan José Orrego y funcionarios provinciales. Este espacio está pensado para fortalecer el cuidado, la educación y el acompañamiento integral de niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años.

Durante el acto, Orrego destacó la importancia de estas políticas: “Quiero agradecer por el trabajo que vienen desarrollando en todos los puntos cardinales de la provincia. Este Centro de Desarrollo Infantil es uno de los muchos que ya concretamos en San Juan y no es una política más, es una política de Estado. El espacio de la niñez tiene que ser especial, con buena infraestructura y con recursos humanos comprometidos”.

El proyecto del nuevo CDI en Santa Lucía corresponde a la tipología 2B, desarrollado en una sola planta con una superficie de aproximadamente 220 m². Su diseño fue elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y supervisado en la provincia por la Subsecretaría de Coordinación de Proyectos y Licitaciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

La infraestructura se construyó con materiales de alta calidad, incluyendo tabiques de roca de yeso y sistemas cementicios con aislación térmica; pisos interiores de mosaico granítico y baldosas de caucho antigolpes; carpinterías de aluminio, chapa y madera; y revestimientos cerámicos en cocina y sanitarios. Cada sala está adaptada según las edades, con patios internos y áreas seguras para el juego y el desplazamiento.

El CDI cuenta con acceso principal, área administrativa con sanitario, cocina, lactario, deambulatorio, sala para niños de 2 y 3 años, comedor, sanitarios y patios internos. Los niños recibirán asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad bajo la guía de profesionales capacitados.

Con esta inauguración, San Juan suma 54 CDI, además de los 10 centros que fueron renovados en Pocito, Angaco, 25 de Mayo, San Martín, Rivadavia, Calingasta, Caucete, Valle Fértil y Chimbas, alcanzando más de 1.500 niños y niñas que asisten diariamente a estos espacios de cuidado integral.

Toda la inversión para los CDI proviene de fondos provinciales, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, y cubre salarios, insumos, materiales y alimentos. Además, el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía se encarga del reacondicionamiento de los edificios, mientras que los municipios proveen los espacios mediante convenios de colaboración.

