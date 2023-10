No, Clarín no publicó una noticia sobre una supuesta promesa de Javier Milei de cerrar el Registro Automotor, y esa propuesta no figura en su plataforma electoral

-Circula en redes sociales la imagen de una supuesta nota del diario Clarín titulada: “Javier Milei promete cerrar el Registro Automotor y llevar a 0 el costo de patentamiento”.

-Esto es falso. Desde el diario indicaron a Reverso que no publicaron esa noticia. Además, a diferencia de lo que señalan los posteos virales, esta iniciativa no aparece en la plataforma electoral de la Libertad Avanza.

-No existen registros de que Milei se haya referido públicamente al tema, según pudo comprobar Reverso de acuerdo con un relevamiento del último año de Global News Group, una empresa de monitoreo de medios. Búsquedas en Google y YouTube tampoco arrojaron resultados.

Por Delfina Corti, para Reverso

Circula en redes sociales (acá y acá) una imagen de una supuesta noticia del diario Clarín titulada: “Javier Milei promete cerrar el registro automotor y llevar a 0 el costo de patentamiento”. Además, en Instagram y TikTok circula un video en el que una voz en off señala esta misma información.

Sin embargo, tanto la noticia como la medida son falsas. Desde Clarín indicaron a Reverso que no publicaron ese artículo. Además, a diferencia de lo que señalan los posteos virales, entre las propuestas de campaña de La Libertad Avanza no aparece “el cierre de Registro Automotor y la anulación de impuesto de sellos y aranceles de patentamiento y transferencia a vehículos”.

Tampoco existen registros de que Milei se haya referido públicamente a este tema, según pudo comprobar Reverso de acuerdo con un relevamiento del último año (ver acá y acá) de Global News Group, una empresa de monitoreo de medios. Monitoreos en Google y en YouTube tampoco arrojaron resultados.

Clarín nunca publicó la nota viral

La supuesta noticia de Clarín, firmada por Leonardo Forti, lleva una foto del candidato presidencial de La Libertad Avanza y el siguiente título: “Javier Milei promete cerrar el Registro Automotor y llevar a 0 el costo de patentamiento”.

“El candidato libertario tiene entre sus propuestas de campaña el cierre de Registro Automotor y la anulación de impuesto de sellos y aranceles de patentamiento y transferencia a vehículos”, se indica.

No hay ningún registro de que la supuesta noticia haya sido publicada por el diario Clarín. Una búsqueda del título en Google no arroja resultados, ni tampoco una búsqueda dentro del portal de noticias.

Reverso se comunicó con Pablo Blanco, prosecretario de Redacción del medio, quien confirmó que la noticia nunca fue publicada por ellos y aclaró: “Hubo un Leonardo Forti que hizo 3 notas en 2011, pero no trabaja actualmente (en Clarín)”.

Además, Blanco explicó: “Cuando alguien ve este tipo de manipulaciones lo primero que hay que hacer es ir al medio en cuestión y corroborar. En este caso es falsa. Desde que se definió el balotaje estamos viendo que esto sucede, con placas inventadas también”.

La medida no aparece en la plataforma electoral de La Libertad Avanza y Milei nunca dijo lo que se le atribuye

Los posteos virales sostienen que entre las propuestas de campaña de La Libertad Avanza aparecen “el cierre de Registro Automotor y la anulación de impuesto de sellos y aranceles de patentamiento y transferencia a vehículos”.

Reverso corroboró que esa supuesta propuesta no se encuentra en la plataforma electoral de La Libertad Avanza. En el apartado “Reformas Tributarias” se hace hincapié en 3 puntos que no tienen relación con los Registros de la Propiedad Automotor que funcionan en todo el pais:

Eliminación y baja de impuestos para potenciar el desarrollo de los procesos productivos que lleva adelante la actividad privada y potenciar la exportación de bienes y servicios.

Eliminación de derechos de exportación o retenciones.

Financiamiento estatal a partir de un régimen de regalías y concesiones por la explotación de recursos naturales.

No existen registros de que Milei haya hecho declaraciones públicas sobre este tema. Así lo confirmó este medio a través de un monitoreo en Google y en YouTube. Y también un relevamiento realizado el último año por Global News Group, una empresa de monitoreo de medios (ver acá y acá).

Reverso se comunicó con Milei y con el sector de prensa del candidato por La Libertad Avanza. Hasta el momento no recibió respuestas.

Durante la campaña electoral de 2023 han circulado varias desinformaciones que utilizan el recurso de imitar contenidos de medios de comunicación. Reverso desmintió supuestas notas publicadas por Clarín (ver acá) así como placas con frases falsas de funcionarios o personajes públicos (ver acá y acá) que imitan el estilo y tipografía de publicaciones instaladas. En esta nota presentamos algunas claves para no caer en este tipo de manipulaciones.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

Autor: Delfina Corti.

Edición 1: Manuel Tarricone.

Edición 2: Flor Ballarino.

Edición 3: Ana Prieto.