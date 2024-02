Nuevo pretendiente para Paddy Pimblett: Daniel Zellhuber quiere noquearlo en UFC

Daniel Zellhuber (15-1 MMA, 3-1 UFC) quiere poner su nombre en el mapa y no ve mejor manera de hacerlo que enfrentarse a Paddy Pimblett. Luego de su victoria sobre Francisco Prado en UFC México, pidió un regreso contra el británico en la cartelera Noche UFC de este año en Las Vegas en septiembre, un evento que conmemorará el Día de la Independencia de México.

Pimblett ha derrotado a Tony Ferguson, de ascendencia mexicana, y a Kazula Vargas, nacido en México, en su carrera en UFC. Ambos peleadores tenían 30 años o más cuando la estrella en ascenso británica los derrotó, y Daniel quiere recuperar uno para su país. Zellhuber, de 24 años, que ahora tiene una racha ganadora de tres peleas, ve a Paddy como un enfrentamiento hecho a su medida.

El mensaje de Daniel Zellhuber

"Definitivamente quiero pelear en la esfera el 17 de septiembre; incluso se lo dije a Dana White en el octágono. Pregunté por Paddy 'The Baddy' para el 17 de septiembre. Estoy cansado de verlo vencer a viejos mexicanos, así que es hora de que intervenga y pelee contra la nueva generación de mexicanos, y estoy aquí", fue lo que comenzó diciendo Zellhuber luego del UFC México.

Después, en la misma conferencia de prensa, el talentoso peleador aprovechó su instancia para resaltar lo siguiente al respecto: "Soy joven. Sólo necesito tiempo para curar algunas heridas que tuve antes de esta pelea. y siento que estaré listo el 17 de septiembre. Paddy necesita bajar 500 libras, por lo que estará listo para el 17 de septiembre. Si él está deprimido, yo estoy deprimido".

"Oh, lo noquearé en el primero. Por la forma en que pelea, siento que es un enfrentamiento perfecto para mí. No le estoy faltando el respeto. No quiero que me malinterpreten: lo respeto mucho como luchador. Lo que está haciendo en el deporte es genial. Pero quiero mi parte en este juego. Sé que ganarle a un nombre como él será grandioso para mi carrera, así que estoy listo para el calor. Quiero toda esa mierda", sentenció Daniel Zellhuber.