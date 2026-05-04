Desde este 1 de mayo, la empresa internacional Andesmar comenzó a operar un nuevo servicio de transporte de pasajeros que une el departamento Calingasta con Mendoza y también con Chile y, desde este 2 de mayo, la empresa El Triunfo comenzó a operar un servicio que conecta la Ciudad de San Juan con Calingasta y Mendoza.

Barreal - Chile

El nuevo recorrido tiene como punto clave a la localidad de Barreal y permite conectar con Uspallata, la capital mendocina y el país trasandino, ampliando las opciones de movilidad para residentes y turistas de Calingasta. Según informó la firma Andesmar, el servicio contará con tres frecuencias diarias de jueves a lunes, mientras que los martes y miércoles no habrá actividad. Como parte del lanzamiento, se dispuso además una tarifa promocional de $10.000.

Barreal, eje de la integración regional

La incorporación de estos servicios posiciona a Barreal como un nodo estratégico en la conexión entre San Juan, Mendoza y Chile, facilitando no solo el traslado de pasajeros, sino también el desarrollo turístico y comercial de la región precordillerana.

La llegada de Andesmar y El Trinfo se da en un contexto de reiterados reclamos impulsados por vecinos de Calingasta, quienes durante meses manifestaron las dificultades para trasladarse y la falta de opciones de transporte. La problemática cobró visibilidad hace meses tras una campaña comunitaria que reunió más de 1500 firmas exigiendo mejoras en la conectividad del departamento.

Calingasta - Mendoza

Por su parte la empresa El Triunfo informó que desde este 2 de mayo comenzó a operar un servicio que conecta la Ciudad de San Juan con Calingasta y Mendoza. Este recorrido incluye el paso por Uspallata, un tramo estratégico que hasta ahora no contaba con cobertura regular.

En este caso, la nueva línea ofrece dos frecuencias semanales, con salidas los lunes y sábados a las 5 de la mañana desde San Juan, y regresos los mismos días a partir de las 18 horas desde Mendoza.

Un avance para los vecinos

La puesta en marcha de estos servicios fue celebrada por los habitantes de Calingasta, quienes luego de más de seis años vuelven a contar con una conexión directa hacia Mendoza, evitando viajes más largos y costosos hasta la capital sanjuanina.

El avance representa un logro concreto del reclamo vecinal, aunque aún quedan demandas pendientes. Entre ellas, la incorporación de una línea interurbana que funcione los fines de semana y la resolución de más de 80 inconvenientes detectados en el sistema de transporte, que ya fueron elevados a la Secretaría de Tránsito y Transporte de la provincia.