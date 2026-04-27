El Gobierno de San Juan, a través de Obras Sanitarias, oficializó el llamado a la Licitación Pública N.º 2970/2026 para la adquisición de una nueva flota vehicular, marcando un hito en la operatividad de la empresa estatal. El acto de apertura de sobres está previsto para el próximo 30 de abril de 2026 a las 10:00 horas en la sede central de la institución. Este ambicioso plan cuenta con un presupuesto oficial de $1.935.334.130, destinado íntegramente a modernizar los recursos técnicos de la repartición.

Un cambio de flota tras una década de espera

La ingeniera Liz Rodríguez, jefa del Departamento de Logística, explicó a DIARIO HUARPE que esta compra responde a una necesidad crítica de la empresa, que no realizaba una inversión de esta envergadura desde hacía tiempo. "Hace muchos años que la empresa no cuenta con una modernización de las flotas. La la última compra fue encima de 10 años aproximadamente", detalló la funcionaria sobre el estado de los vehículos actuales.

La licitación contempla la compra de 30 unidades estratégicamente seleccionadas: 15 camionetas doble cabina 4x4, 13 camionetas doble cabina 4x2 y dos furgones de carga. Según Rodríguez, este equipamiento es vital para cubrir el extenso territorio provincial, permitiendo que el servicio llegue con mayor eficiencia tanto a la parte comercial como a la operativa de agua y saneamiento. "Van a ir algunas destinadas a las zonas más alejadas de la provincia, al interior", remarcó la ingeniera.

Hacia una reestructuración integral de la empresa

Este llamado a licitación no es un hecho aislado, sino que forma parte de un plan de reestructuración más profundo.

"Se está haciendo una reestructuración se están invitando mucho a proveedores a ingresar en el registro nuestro porque están saliendo compras de distintos sectores", afirmó Rodríguez.

Además de los vehículos, la empresa está actualizando plantas y partes mecánicas, e incluso planea licitaciones futuras para equipamiento y un nuevo depósito.

"Vienen nuevas licitaciones importantes para la empresa", concluyó la jefa de Logística, anticipando que este fortalecimiento institucional continuará durante todo el año 2026 para garantizar la calidad del servicio en San Juan.