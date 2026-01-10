OpenAI está solicitando a contratistas independientes que suban trabajos reales de sus empleos anteriores o actuales para utilizar esos archivos en la evaluación y desarrollo de sus modelos de inteligencia artificial, según un informe difundido por Wired. Esta iniciativa, realizada en conjunto con la empresa de entrenamiento de datos Handshake AI, consiste en pedir tanto las descripciones de tareas laborales como los ejemplos concretos de entregables reales (como documentos Word, PDFs, presentaciones o hojas de cálculo) que los trabajadores hayan producido.

La intención oficial es establecer una “línea de base humana” comparativa que permita medir cómo de bien los sistemas de IA ejecutan tareas del mundo real frente a profesionales humanos, un paso clave hacia desarrollar agentes de IA más competentes en ambientes de oficina. Sin embargo, expertos legales advirtieron que la práctica genera riesgos significativos en términos de privacidad y propiedad intelectual, incluso cuando se pide a los contratistas que eliminen datos confidenciales o personales antes de subir los archivos.

Publicidad

Según los documentos internos revisados, OpenAI instruye a los contratistas a eliminar o anonimizar información sensible, como datos personales identificables, secretos comerciales o estrategias internas, antes de subir cualquier trabajo, y sugiere el uso de una herramienta de ChatGPT denominada “Superstar Scrubbing” para facilitar este proceso. Aun así, abogados especializados señalan que esta metodología podría exponer a los contratistas a violaciones de acuerdos de confidencialidad y a la propia empresa a reclamaciones por uso indebido de datos.

La práctica refleja una tendencia en la industria de IA de buscar datos de alta calidad para entrenar y evaluar modelos capaces de automatizar tareas complejas del entorno laboral, aunque también resalta los desafíos éticos y legales asociados con el uso de ejemplos de trabajo reales, un debate que sigue abierto entre desarrolladores, trabajadores y reguladores.

Publicidad

Qué piden exactamente

• Describir las tareas realizadas en empleos anteriores o actuales.

• Subir archivos de trabajo reales en lugar de resúmenes.

• Eliminar datos personales o confidenciales y utilizar herramientas para anonimizar la información.

Debate y advertencias

Expertos alertan que incluso con la eliminación de información sensible, el proceso pone mucha responsabilidad en los contratistas para decidir qué puede ser confidencial, lo que podría derivar en riesgos legales tanto para los individuos como para OpenAI si se filtra material protegido por acuerdos de no divulgación.