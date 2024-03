Opía, la nueva óptica especializada en contactología y atención personalizada

A fines del año pasado inauguró una moderna óptica llamada Opía que está ubicada en pleno centro de la Ciudad de San Juan. Las instalaciones del negocio permiten ofrecer un servicio confortable al cliente que busca encontrar los lentes ideales acorde a su estilo personal. Opía se destaca por su personal especializado en el ámbito de la contactología y su asesoría personalizada en la difícil búsqueda de encontrar los anteojos perfectos. El local está localizado en avenida Rioja 160 sur, departamento Capital.

Romina Cáceres y Matías Hernández son propietarios del emprendimiento, el cual nació tras años de dedicación trabajando en el rubro. El camino para lograr el proyecto propio fue arduo y finalmente se concretó en los últimos meses del 2023. Durante más de diez años ambos fueron parte del staff de una importante óptica, pero sus aspiraciones era hacer realidad el anhelo de tener una empresa. “Soy técnica óptica contactóloga y mi marido también. Entonces los dos trabajábamos en una reconocida óptica y de ahí nos surgió la idea”, expresó Cáceres.

El local está localizado en pleno centro.

Detalló que el local está compuesto por dos ambientes: uno destinado a la atención al cliente que está acondicionado para ofrecerle al público una recepción cálida y ágil. La otra parte es el taller donde se realizan los trabajos de contactología, análisis y armado de lentes. “Trabajamos desde anteojos de sol y recetados en todos los tipos: focales, multifocales, bifocales y atendemos todas las obras sociales”, enumeró la contactóloga.

“Nos respalda todos los años también la atención nuestra y la gente ya nos conoce. Yo creo que eso justamente nos ayuda nuestra trayectoria y por eso los clientes nos eligen”, siguió la empresaria.

También explicó que trabajan lentes para queratocono, patología degenerativa de la córnea (la parte transparente de la cara anterior del ojo) no inflamatoria, caracterizada por una alteración en su forma. “Se trata de unos lentes especiales que muy pocos trabajan en San Juan”, detalló y añadió que además venden lentes para miopía, hipermetropía, astigmatismo, entre otros problemas.

El local cuenta con modernas instalaciones.

Cáceres contó que actualmente la gente ya no tiene vergüenza de utilizar antejos y contrariamente es un accesorio más para embellecer o adornar la cara. Incluso algunas personas utilizan anteojos sin aumentos y solo los llevan puestos por una cuestión estética. Los marcos más vendidos son los estilos vintage o retro de la línea de Valeria Mazza, Reef o Gasoil. En cuanto a los lentes de sol, la marca Bad Bunny causa furor entre los más jóvenes por la popularidad del artista puertorriqueño. “Nos sentimos muy bendecidos con este logro, ya que es una carrera que amamos mucho y nos hemos dedicado muchísimo a ella”, finalizó.

¿Por qué comprar lentes en una óptica?

Cáceres explicó la importancia de comprar anteojos en un lugar especializado, como las ópticas, y no en la calle o comercios de otros ámbitos. “El lente de sol que se vende en la calle no está homologado y son cristales que traen aberraciones. En cambio, los que se venden en óptica son cristales producidos para no tener aberraciones y tengas una buena calidad visual”.

Lo mismo sucede con los anteojos para leer que suelen venderse en negocios que no pertenecen al rubro. “Justamente son descartables y sirven para salir de una urgencia, porque traen aberraciones”, siguió. Aclaró que el uso frecuente puede causar severos daños internos en el ojo.

Dato

Óptica Opía está ubicada en avenida Rioja 160 sur, departamento Capital. Su teléfono es 2645097265 y podés encontrarlos en redes sociales como Óptica Opía.