El Gobierno de San Juan confirmó una modificación de último momento en el horario de clausura de su tercera y última jornada de la Expo Minera 2026. El evento, que se desarrolla en el Estadio del Bicentenario, finalizará de forma anticipada este viernes debido al alerta meteorológica prevista para la provincia.

La medida fue tomada en coordinación directa con el Gobierno provincial, el COE y Protección Civil, tras emitirse un alerta amarilla por la llegada de ráfagas de viento sur que afectarían la zona en horario vespertino.

El operativo de cierre establece que el ingreso de público al predio se permitirá únicamente hasta las 18:00 horas. Posteriormente, el recorrido por los stands comerciales finalizará de forma definitiva a las 19:00 horas, momento en el cual se iniciará la evacuación total del Estadio del Bicentenario. Esta decisión deja sin efecto el horario de cierre excepcional que originalmente estaba previsto para las 21:00 horas, adelantando el fin de la actividad para evitar que la intensificación del viento coincida con la presencia de personas en el lugar.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por ráfagas intensas que podrían iniciarse entre las 20:00 y las 20:30 horas. El aviso abarca a los departamentos de Capital, los sectores del Gran San Juan, Caucete, 25 de Mayo, Valle Fértil y las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de la región de Calingasta.

El objetivo central de las autoridades es resguardar la seguridad de asistentes, expositores y trabajadores ante una situación climática extraordinaria que requiere un trabajo articulado entre los organismos públicos y la organización del evento.