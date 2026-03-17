“Vamos a seguir haciendo un gran esfuerzo para mejorar el salario docente”. Con esa definición, el gobernador de Marcelo Orrego volvió a defender la propuesta salarial presentada por el Gobierno de San Juan en la mesa de negociación paritaria con los gremios docentes y remarcó que el objetivo es sostener mejoras que permitan preservar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio del proceso de análisis que realizan las bases docentes luego de la octava reunión paritaria realizada esta semana. En ese encuentro, el Ejecutivo provincial presentó una propuesta que fue considerada por ellos mismos como “superadora” respecto a las ofertas anteriores y que ahora será evaluada por los docentes en cada departamento antes de dar una respuesta formal.

“Ningún docente va a cobrar menos de $150.000 de incremento”, aseguró Orrego al referirse al impacto total de la propuesta, que combina aumentos sobre el salario básico, sumas fijas y distintos ítems salariales que forman parte de la estructura docente.

Según el esquema presentado por el Gobierno, uno de los ejes centrales de la propuesta es el refuerzo del ingreso mediante sumas fijas. A partir de marzo de 2026 se estableció una suma mensual de $100.000 —no remunerativa y no bonificable— para distintos cargos del sistema educativo, entre ellos maestros de grado, docentes de nivel inicial, educación especial, preceptores y bibliotecarios. En el caso de los docentes de jornada extendida, la suma se fijó en $50.000 mensuales.

Este punto marcó un cambio respecto de la propuesta anterior, que contemplaba únicamente un bono extraordinario de $120.000 por única vez en marzo. Con la nueva oferta, el Gobierno planteó un esquema de refuerzo mensual que apunta especialmente a mejorar los ingresos de los cargos con salarios más bajos dentro del sistema educativo.

Le gana a la inflación

El gobernador también sostuvo que el esquema salarial presentado por la provincia se ubica por encima de la inflación proyectada para el período. “Cuando se suman los distintos ítems que componen el salario docente, estamos por encima de la inflación”, explicó, al remarcar que la política salarial busca sostener el poder adquisitivo en un contexto económico complejo a nivel nacional.

La propuesta oficial también incluye modificaciones en otros componentes del salario docente. Uno de ellos es la bonificación por “Radio”, que corresponde a quienes trabajan en zonas alejadas. En este caso, el Gobierno planteó un incremento del 5% para las zonas 4, 5, 6 y 7, respondiendo a un reclamo que venía siendo planteado por los gremios en las reuniones previas.

Otro punto del acuerdo tiene que ver con el Nomenclador Docente (Código A01). Si bien para marzo se mantienen los seis puntos que ya habían sido acordados anteriormente, la propuesta establece que en mayo se sumarán cuatro puntos adicionales, duplicando el incremento que se había ofrecido en las negociaciones previas.

Además, el Gobierno confirmó que se mantendrá la cláusula de revisión en junio. Este mecanismo permitirá volver a abrir la discusión salarial en caso de que la inflación supere las previsiones o cambien las condiciones económicas de la provincia.

En paralelo, el Ejecutivo ratificó el pago de un bono extraordinario de $120.000 para abril, que será abonado el día 15 de ese mes y que se liquidará por CUIL, con proporcionalidad para quienes trabajan por horas cátedra.

Orrego también defendió la política educativa que impulsa su gestión y destacó programas que el Gobierno provincial implementó en el último tiempo, entre ellos el plan de alfabetización Comprendo y Aprendo, el programa de digitalización escolar Domingo Faustino Sarmiento y la implementación del boleto educativo gratuito.

“Mi compromiso es con los docentes”, afirmó el mandatario, quien remarcó que el Gobierno provincial asumió el costo de programas que antes eran financiados por la Nación, como el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo de Conectividad.

En ese marco, el gobernador insistió en que el desafío de la gestión es equilibrar las demandas salariales con las posibilidades financieras del Estado provincial. “Cada vez que se toma una decisión salarial no se está pensando solo en los más de 20.000 docentes de San Juan, sino en los más de 50.000 empleados públicos que tiene la provincia”, explicó.

Ahora la definición queda en manos de las bases docentes. Durante los próximos días, delegados escolares y representantes gremiales debatirán la propuesta en cada departamento. El miércoles 18 de marzo será la jornada clave en la que los gremios deberán comunicar formalmente si aceptan el ofrecimiento del Gobierno o si la negociación salarial continuará abierta en San Juan.