A horas de las elecciones de este domingo, el gobernador electo pasó por el Café de la Política junto a sus precandidatos a legisladores . En este marco, el mandatario provincial habló de todo: actualidad, política y tuvo un párrafo aparte para lo que viene después del próximo domingo. Entre otras cosas, aseguró que las prioridades de la gestión de su gobierno las van a marcar los sanjuaninos, no oreas cuestiones externas.

Tocando un poco de actualidad ¿Qué sensación dejó el caso de Morena, la pequeña que iba a estudiar y le arrebataron la vida en un robo?

-Es una tristeza muy grande. La verdad, imagino el dolor de sus padres. Increíble lo de estos delincuentes, pegarle a una nena de 11 años para robarle un cuaderno, una lapicera. Destruyeron la vida de una familia. Te voy a ser sincero, esto nos ha calado a fondo a todos, nosotros hoy teníamos previsto un cierre de campaña, porque es un proceso que llega a término y es una forma de celebrar que hemos cumplido un compromiso. No teníamos ganas. Inmediatamente, disolvimos todo lo que teníamos preparado para hoy. No tenemos motivos para celebrar nada, al contrario, estábamos con angustia. Te vas a acostar con sensación de angustia y te levantas de la misma manera.

Estos chicos y jóvenes desprotegidos a veces van a pedir ayuda al Estado y no tienen respuestas, ¿Cuál es la propuesta para que el Estado deje de hacer oídos sordos ante estas situaciones?

-Hay una cuestión acá, que todos los problemas que tenemos son problemas de educación. Es una máxima de Sarmiento que cada día está más vigente. Lo primero tiene que ver con la contención, la contención en el seno familiar, no es lo mismo crecer en una familia que se cría con violencia a una familia que se cría con amor. Lo que puede aportar mucho son los gabinetes psicopedagógicos, en lo que nosotros venimos insistiendo, donde psicólogos están permanentemente tratando sobre todo con adolescentes, con lo que les pasa, las frustraciones, el fracaso, eso lo hace tomar decisiones desafortunadas. Tenemos que volver a generar la cultura del respeto y del trabajo. Hay tres generaciones que han visto a sus padres sin trabajar. Hay una cultura del no trabajo. Eso lo que tiene que volver, que suenen los despertadores en la mañana y que todos tengamos dónde ir a trabajar.

El otro día se viralizó un video de un albañil que contaba que había trabajo, pero no quién trabaje

-Estuve hablando con un productor al que le pasa exactamente lo mismo en los tiempos de cosecha. Hay una cuestión de incompatibilidad, porque me decía que si a mí me tocaba empezar a trabajar en un sistema que estaba registrado, y él me decía que no le convenía porque perdía otro plan. Hay un programa que hemos presentado, un proyecto de ley, que presentamos un tiempo atrás. En provincias como la nuestra que precisamos mucha gente, presentamos un proyecto para que no haya incompatibilidad en esos casos. Muchas veces se pierde la cosecha porque no hay gente que quiera trabajar.

¿Son Emilio Achem y Nancy Picón quienes te van a ayudar a traer recursos en educación, seguridad y salud? ¿Qué tan importante es que lleguen al Congreso?

-Es muy importante, pero no para mí, para los sanjuaninos también. Me han otorgado los sanjuaninos esa responsabilidad, probablemente la más linda que voy a tener en mi vida, y para eso necesito esa mano extensiva en el Congreso de la Nación. No solamente legisladores que trabajen en legislar, en hacer leyes, sino en legisladores que trabajen en gestionar. Necesitamos dos personas que conozcan el proyecto en el que venimos trabajando hace muchísimos años, y si hay personas que lo conocen bien son Nancy y Emilio. Venimos trabajando hace más de una década. Siempre pensé de la misma manera y ellos me han venido acompañando en este transitar. Creeme que, para poder cumplir con los objetivos, con obras que trasciendan, vos sabés que el 85% de los recursos vienen de Nación, preciso de legisladores que estén ahí si queremos trabajar para hacer obras que sean muy consistentes para el futuro de San Juan. Cuando tomo compromiso no lo tomo a por mitades, voy a fondo porque estoy convencido. En este caso estoy convencido de que ellos dos van a tomar cartas en el asunto y a representar a los candidatos. Este domingo se eligen los candidatos, pero esta parte hay que poder avanzar, para después llegar al tramo final.

Estuvo Uñac acá en el Café y dijo que la Corte Suprema te ha dejado una provincia patas para arriba en el orden de lo político, porque tenés 15 intendentes que son de la vereda de enfrente y la mayoría de los diputados le pertenecen a él. ¿Qué opinión te merece esto?

-Vos conocés mi trayectoria, fui intendente en dos oportunidades y me ha tocado estar siempre en contra de quienes han gobernado, en este caso el ingeniero José Luis Gioja y el doctor Sergio Uñac. Yo trabajo por y para la gente, los santaluceños me eligieron para eso. No vine a pelearme con nadie. Lo mismo voy a ser como gobernador. Como candidato a gobernador siempre me han visto en esta mirada propositiva de ayudar a quienes le toque gobernar. Cuando fue la pandemia, en donde todas las provincias se tiraban con de todo, me encontraste dando gobernabilidad. Segundo, después en el terremoto, lejos de ponerme en un lugar me puse a disposición de él. Más tarde vino el Acuerdo San Juan, donde todos teníamos que aportar, y yo también estuve ahí con mis ideas y propuestas. Yo espero lo mismo de aquellas personas que aman a la provincia, espero que el gobernador tenga la misma mirada que tuve en ese tiempo. La gente ya no tiene tiempo de poner palos en la rueda, en una etapa donde ya no hay más tiempo, la gente la está pasando mal. Tener diputados que te pongan palos en la rueda no me parece normal, porque nosotros no lo hicimos. Espero que tengamos una mirada donde nosotros podamos trabajar de una manera consensuada en leyes beneficiosas para la provincia.

Lo que se dice siempre es que el peronismo no sabe ser oposición, ¿Tenés miedo de que a partir del 10 de diciembre el peronismo no sepa ser oposición?

-Insisto, yo creo que hay diferentes ideologías políticas. Acá ha superado el contexto, donde aquellos que les toca gobernar van a tener la necesidad de sentar en una mesa a todos, a los que piensen como uno y a los que piensen distinto. Para generar consensos se precisan personas que piensen distinto sabiendo que tenemos que buscar lo mejor para la gente. Vienen otros tiempos, donde las peleas frenéticas entre políticos no van a solucionar problemas. Lo que espero es que podamos mejorar la vida de los sanjuaninos, nadie puede estar en contra de eso.

Recién te preguntamos qué tan importante era para el gobierno que ganen Nancy Picón y Emilio Achem, ahora te pregunto, ¿qué tan importante es que gane Horacio Rodríguez Larreta?

-Tanto Horacio como Patricia Bullrich son muy importantes a lo que hacen Juntos por el Cambio. Yo les tengo un gran respeto a los dos. Yo con Horacio tuve la oportunidad de trabajar, ambos han venido muchas veces, tienen una mirada muy federal. Cuando decidí ser candidato a gobernador, ellos querían que yo fuese candidato a otra cosa, pero yo tenía esa convicción. Horacio lo comprendió, fue generoso y nos dio la apertura de poner gente en Nación que tuviese la apertura y conocer el proyecto que teníamos. Lo bueno es que los dos garantizan la unidad. Tanto es así que el domingo los vas a ver en el mismo lugar, gane uno o gane el otro, porque también piensan que hay que dar vuelta la página, que hay que trabajar más y que los personalismos no van más. Por eso yo les pido a los sanjuaninos que me acompañen el domingo, porque ya tenemos una pata con la gobernación y nuestros intendentes, diputados y concejales. Oficialismo y oposición nos vamos a precisar entre todos, si a un intendente le va mal, nos está yendo mal a todos. Es una obligación trabajar codo a codo con ellos.

¿Después de agosto vamos a empezar a conocer nombres del gabinete o va a ser después de octubre?

-No, probablemente sea después de octubre. Primero, el tiempo de transición es muy largo. Voy a ser sincero, tengo todos los nombres en mi cabeza. Pero dar un nombre ahora, no tiene sentido. Porque puedo cambiar de opinión, pero además por una cuestión de que si uno pone un nombre termina en una cuestión de cosas.

¿Vas a darle lugar a tus compañeros de frente en tu gobierno?

-Por supuesto que sí, porque nosotros venimos trabajando de una u otra manera más allá. Para mí el poder significa hacer y, el día de mañana que me recuerden por ser un gran hacedor de cosas. Yo no tengo problema que, sí hay personas de otro espacio político, si tengo que buscar una persona que yo precise porque creo que va a poder servirle a los sanjuaninos y en nuestra gestión, lo voy a ir a buscar y no se me va a caer ningún anillo. Porque creo en otra forma de hacer política. Mi secretaria era bloquista, el jefe de gabinete era justicialista… me fijo más en las ganas de trabajar que tiene alguien más que en las cuestiones ideológicas.

¿Es hacer lo que yo digo, o es hacer lo que el conjunto decide?

-Yo creo que está en lo que le propusimos a la gente. Qué es lo que hicimos, escuchar, abrir las orejas. Las prioridades las va marcando la gente. En mi trabajo, yo recorría los barrios los barrios y las definiciones en cuanto a las prioridades las iba poniendo la gente. Debo ser de los políticos que más aprendió, porque sé escuchar. Estoy convencido de que en San Juan hay cambios que hay que hacer y la gente necesita que sean con certezas. Ante cualquier duda, elijo a la gente.