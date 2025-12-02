El cierre del año legislativo en San Juan llega con un capítulo central para la gestión de Marcelo Orrego: la presentación y el posterior debate del Presupuesto 2026. El mandatario provincial confirmó que el proyecto ingresará a la Cámara de Diputados la próxima semana, es decir, en la segunda semana de diciembre, abriendo así un proceso clave para definir cuánto podrá invertir el Ejecutivo y cuáles serán las prioridades de gasto durante el próximo año.

Según adelantó Orrego, el presupuesto vendrá marcado por un “incremento en las administraciones”, aunque subrayó que el objetivo principal será “ordenar prioridades”, con un enfoque claro en tres áreas sensibles: salud, seguridad y educación. La intención del Gobierno es robustecer estos sectores no solo desde lo operativo, sino también a través de obras y mejoras de infraestructura que permitan fortalecer su funcionamiento en 2026.

Publicidad

El gobernador reconoció que el escenario no es del todo favorable debido a que, por tercer año consecutivo, San Juan deberá elaborar su presupuesto sin un marco nacional como referencia. “Lo ideal habría sido contar con el Presupuesto nacional ya aprobado, como guía”, admitió. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei decidió frenar el tratamiento previsto para el 19 de noviembre con el fin de introducir modificaciones, dejando a las provincias sin una hoja de ruta clara en materia macroeconómica.

A pesar de este contexto, Orrego señaló que su administración se enfocará en sostener el orden fiscal y priorizar recursos en aquellas áreas donde el impacto social es más urgente. En ese sentido, remarcó que el Presupuesto 2026 reflejará una administración “responsable y realista”, diseñada para responder a las necesidades provinciales sin descargar sobre los municipios ni sobre los contribuyentes el peso de un ajuste desmedido.

Publicidad

El mandatario también adelantó que seguirá viajando a Buenos Aires en las próximas semanas para exponer ante autoridades nacionales la situación de San Juan y las demandas vinculadas a sectores donde la Nación tiene competencia directa. Entre ellas, la obra pública ocupa un capítulo central: con varios proyectos paralizados y otros a la espera de financiamiento, la Provincia busca reactivar un canal de entendimiento con la Casa Rosada para recuperar inversiones estratégicas.

En esa línea, Orrego destacó que tras las elecciones “se ha abierto un espacio de diálogo” con el Gobierno nacional, lo que configura un escenario más alentador que el del primer tramo del año. Este acercamiento permitiría avanzar en acuerdos orientados a garantizar fondos para infraestructura, especialmente en materia educativa y sanitaria, dos áreas que el Ejecutivo sanjuanino considera esenciales dentro del plan 2026.

Publicidad

Con la presentación inminente del proyecto y un cronograma legislativo que deberá resolverse antes del receso, el Presupuesto 2026 se perfila como uno de los debates políticos más intensos de fin de año. Entre la necesidad de ordenar números, la presión de los sectores esenciales y la incertidumbre nacional, la discusión en la Cámara de Diputados será determinante para delinear el rumbo de la provincia en un año que promete ser tan desafiante como decisivo.