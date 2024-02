El cambio de gestión de gobierno renovó el pedido por parte de sector turístico de San Juan, principalmente de los departamentos alejados quienes reclaman una urgente mejora en la conectividad de internet. Los prestadores aseguran que esta situación afecta la calidad de servicio que pueden brindar a las personas que llegan para conocer la provincia.

DIARIO HUARPE dialogó con los referentes de las cámaras de prestadores de los departamentos de Calingasta, Iglesia, Valle Fértil y Jáchal y en todos los casos reconocieron que si bien cuentan con el servicio, por momentos es muy precario y resaltaron la necesidad de nuevas obras para mejoras. De manera individual y conjunta por medio de la Cámara de Prestadores Turísticos de San Juan, presentaron de manera formal el pedido a las autoridades provinciales.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Carlos Devit, presidente de la Cámara Empresaria de Calingasta aseguró que “están rogando” que finalmente llegue la fibra óptica. “Ya se hizo el tendido, pero falta que hagan la conectividad, es decir que está todo listo para que podamos contar con un mejor servicio desde hace mucho, pero no sucede”, reconoció el referente, quien es su vez dijo que posiblemente para mediados de marzo sea una realidad.

Devit explicó que actualmente tiene problemas muy graves con respecto al tema y reciben constantes quejas por parte de los prestadores y turistas que llegan al departamento. “Tenemos internet de a ratos”, expresó.

En una línea similar, Braian Tello, referente de Valle Fértil, contó que actualmente solo cuentan con la antena de una empresa de telefonía celular que no brinda un buen servicio. “Acá tenemos internet por zonas. A veces agarra y a veces no. Imaginate la cara de un turista cuando le decís que no podés cobrarle con medios electrónicos porque no tenés internet y que debe abonar en efectivo, algo que casi nadie ya maneja”, explicó el trabajador, quien a su vez sumó como problemática la falta de dinero en los cajeros, lo que acrecenta los inconvenientes no solo de los visitantes, sino también de los mismos Vallistos.

“Estamos en medio del Safari y llegaron periodistas de Chile para contar sobre el evento y no pudieron por la falta de internet. ¿Cómo les explicamos eso? Obviamente se molestaron muchísimo”, dijo Tello.

En el caso de Iglesia, para María Laura García, representante de los trabajadores del departamento, la situación es menos compleja. “Contamos con un servicio que no funciona al 100%, pero es bastante regular. Hemos recibido quejas, pero son las menos”, explicó.

Publicidad

Sin embargo García reconoció que hay zonas del departamento donde la situación es más complicada en cuanto a la conectividad. “Nos gustaría que pudiera llegar otra empresa, la competencia siempre es buena. Claro que hay cosas por mejorar”, comentó la mujer.

A contra mano de sus colegas, Jáchal fue el departamento que reconoció que no cuentan con mayores inconvenientes a la hora de conectividad de internet. “No consideramos que estemos un pésimo lugar. Los comerciantes y prestadores pueden operar con posnet y billeteras virtuales. Lo básico lo tenemos, pero claro que siempre hay aspectos que mejorar como por ejemplo el tema de la rapidez”, expresó Julio Cesar Pérez, presidente de la Cámara de Turismo de Jáchal.

Otro reclamo

Dos de los cuatro departamentos consultados también manifestaron un pedido que hicieron llegar a las autoridades con el objetivo de poder mejorar también la conectividad, pero en este caso a la que se refiere a rutas. Los referentes de Calingasta e Iglesia, reconocieron que la frecuencia de colectivos que llegan al departamento es muy baja, y en el caso de Rodeo, es en un horario muy complicado. "El único colectivo que te lleva a ciudad pasa a las 4 de la mañana y lo esperas en la ruta, no tenés un parador o terminal. Nos gustaría que al menos en época de temporada, eso se pueda rever", explicó María Laura García.

En el caso de Calingasta, Carlos Devir, pidió trabajar en un proyecto de ruta que permita el paso del departamento al país vecino y con Mendoza. "Nos gustaría que se trabaje en la posibilidad de atraer turismo internacional", concluyó.