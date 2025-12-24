El papa León XIV celebra su primera Navidad como Sumo Pontífice, con un enfoque especial en la paz mundial y la reconciliación en un contexto global marcado por conflictos internacionales. En su tarjeta navideña oficial, el Papa subraya que “la Navidad del Señor es la Navidad de la paz”, frase que pone en el centro de su magisterio para esta festividad.

Desde la residencia de Castel Gandolfo, llamó a que haya al menos un día de paz en todo el mundo durante la Navidad, renovando un pedido de tregua global y lamentando la falta de respuesta de algunos actores internacionales a su solicitud.

El pontífice encabezará esta noche, 24 de diciembre, la Misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro, retomando prácticas litúrgicas significativas que no se celebraban recientemente, y mañana día 25 presidirá la Misa del día de Navidad seguida de la bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la basílica.

La celebración de Navidad de León XIV se enmarca además en el Jubileo de la esperanza, con un calendario de actos que incluye oraciones y misas durante los días siguientes y que continúa con el llamado papal a promover la paz, reflexionar sobre el valor de la vida humana y proclamar la unidad entre los pueblos.