Para comer diferente: la ensalada de duraznos y queso que es viral

La actriz e influencer gastronómica propone una combinación fresca de frutas, quesos y sabores intensos para el calor.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Francis Mallmann fue de los primeros en proponer esta tendencia.

La ensalada de duraznos se ha posicionado como la propuesta culinaria más novedosa de la temporada estival. Claudia "Gunda" Fontán, reconocida actriz y empresaria amante de la cocina, se sumó a esta corriente compartiendo su propia versión desde su hogar en Nordelta. La preparación destaca por equilibrar sabores dulces, salados y ácidos, sumando cremosidad y un necesario toque picante.

El proceso de armado se realiza por capas en un plato playo o fuente plana. La base consiste en rodajas de limón y lima encurtidas, seguidas por los duraznos cortados en octavos y trozos de burrata. Aunque la burrata es la elección de la actriz, la receta permite utilizar otros quesos blandos como ricotta, feta, polpetta o muzarella. El plato se completa con alcaparras, chiles frescos, pickles y un aderezo compuesto por aceite de oliva, sal, miel y un toque de vinagre o limón.

Para quienes deseen personalizar la receta, existen múltiples variantes que incluyen láminas de cebolla roja, rodajas de palta, o una base de rúcula y espinacas frescas. También se sugiere incorporar texturas crocantes con frutos secos tostados, tales como almendras, nueces, avellanas o nueces pecán.

Finalmente, la tendencia ofrece una opción gourmet que consiste en grillar los duraznos. En esta versión, las frutas se cortan en mitades y se pasan por una plancha a fuego fuerte para lograr un tostado característico. Para este caso particular, se recomienda un aderezo más intenso que incorpore mostaza para realzar el sabor de la fruta grillada.

