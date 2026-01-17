Para comer diferente: la ensalada de duraznos y queso que es viral

La ensalada de duraznos se ha posicionado como la propuesta culinaria más novedosa de la temporada estival. Claudia "Gunda" Fontán, reconocida actriz y empresaria amante de la cocina, se sumó a esta corriente compartiendo su propia versión desde su hogar en Nordelta. La preparación destaca por equilibrar sabores dulces, salados y ácidos, sumando cremosidad y un necesario toque picante.

El proceso de armado se realiza por capas en un plato playo o fuente plana. La base consiste en rodajas de limón y lima encurtidas, seguidas por los duraznos cortados en octavos y trozos de burrata. Aunque la burrata es la elección de la actriz, la receta permite utilizar otros quesos blandos como ricotta, feta, polpetta o muzarella. El plato se completa con alcaparras, chiles frescos, pickles y un aderezo compuesto por aceite de oliva, sal, miel y un toque de vinagre o limón.

Para quienes deseen personalizar la receta, existen múltiples variantes que incluyen láminas de cebolla roja, rodajas de palta, o una base de rúcula y espinacas frescas. También se sugiere incorporar texturas crocantes con frutos secos tostados, tales como almendras, nueces, avellanas o nueces pecán.

Finalmente, la tendencia ofrece una opción gourmet que consiste en grillar los duraznos. En esta versión, las frutas se cortan en mitades y se pasan por una plancha a fuego fuerte para lograr un tostado característico. Para este caso particular, se recomienda un aderezo más intenso que incorpore mostaza para realzar el sabor de la fruta grillada.