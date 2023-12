La polémica por una vocalía en el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (Ipeem) en la Cámara de Diputados de San Juan continúa. Dada la disputa entre el Bloque Justicialista y el de Producción y Trabajo que hay por este cargo, el diputado provincial y presidente del bloque oficialista, Juan de la Cruz Córdoba, pasó por el Café de la Política y dio su opinión. Según indicó, el organismo no es de control, por lo que no hace falta que haya un vocal de la oposición en pos de vigilar lo que allí suceda.

Córdoba planteó que, además de que la ley a través de la cual se reparten los cargos, 387-A es clara, el Ipeem es un organismo que se encarga de la difusión de la actividad minera. Por esto, no sería obligatorio que la oposición, en este caso el justicialismo, tenga injerencia en el mismo.

“La ley establece claramente cuáles son los objetivos de este instituto y no está en ningún caso, ninguna palabra que hable de control. Insisto, al no ser un organismo de control no implica que sí o sí la oposición tenga que tener injerencia”, indicó el diputado.