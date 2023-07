Juan de la Cruz Córdoba, actual presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia y diputado electo de JxC, pasó por el Café de la Política y habló sobre algunas de las claves que podrían ser las del gobierno de Marcelo Orrego y de Fabián Martín. En este contexto, y si bien no pudo asegurar ningún accionar, manifestó que, según su perspectiva, sería bueno que la Secretaría de Deportes pueda ser reabsorbida, por ejemplo, por el Ministerio de Educación. Sin embargo, planteó que la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden público sí debería quedar con su definición actual.

¿Cuál es el repaso que hacen desde Juntos por el Cambio tras al triunfo en las elecciones del domingo?

Primero, hay que tener en cuenta que ha sido un triunfo en el marco de una contienda electoral compleja y es lógico que se festejara, hay que festejar. No obstante, tenemos que tener plena consciencia de que los sanjuaninos y los argentinos estamos viviendo un momento difícil. Hay que ser muy medido. Este logro fue producto de mucho trabajo, muchas conversaciones con todos los sanjuaninos. Entiendo que es un triunfo muy merecido, por virtudes propias de nuestro equipo y por deficiencias de quienes estaban enfrente. Creo que las personas y las instituciones cumplen ciclos, y me parece que quienes están gobernando ya cumplieron un ciclo y la ciudadanía lo entendió así. Era el momento de todo el equipo.

Teniendo en cuenta la diferencia en votos de ambos comicios, ¿Qué fue lo que pasó desde las elecciones del 14 de mayo al 2 de julio que la gente decidió votar a Orrego?

Sin dudas el 14 de mayo hubo una municipalización de las elecciones. Trabajó mucha gente que estaba con los intendentes. Al haberse dado los resultados de esas elecciones, muchos trabajaron para esa elección puntual porque solo le interesaba llegar a un lugar. Después, debe haber influido que las personas últimamente votan candidatos, a personas. Seguramente influyó el hecho de que el actual gobernador no fuese candidato y la presentación del candidato en su reemplazo. Es lógico que si una persona no nos da una buena impresión no lo queramos votar. En el medio, dentro del frente gobernante, hubo muchas agresiones. Ellos mismos tienen que rever sus situaciones internas. En cambio, nuestra gente siguió trabajando y caminando para pedir el apoyo a Marcelo y Fabián.

Teniendo en cuenta que en Rivadavia no salió el Acceso a la Información Pública y que es uno de los objetivos de Orrego, ¿qué pensás que va a pasar en la Cámara de Diputados con ese tema? ¿Cómo vas a trabajar vos?

Es posible llevar adelante una Ley de Acceso a la Información Pública. Sí hay que tener en cuenta la forma de llevarlo a la práctica. Porque los proyectos que se presentan dicen que cualquier persona que pida acceso a un expediente se le tenga que dar fotocopias y todo eso. Más allá de que es bueno el objetivo de que una persona sepa los pasos que sigue un proyecto, pero también creo que hay que hacerlo dentro de la burocratización. Es un gasto enorme sacar fotocopias para los 50 o 60 que vengan a pedir fotocopias. Hay que tener expedientes electrónicos.

¿Cómo pensás que se va a desarrollar el gobierno de Marcelo Orrego y de Fabián Martín en un contexto adverso?

Es posible que, si la oposición a partir de siempre es férrea, que sea difícil gobernar. Yo lo que creo que gobernar significa administrar y estoy convencido de que, por lo menos la mayoría de las personas que han sido elegidas, lo que quieren es hacer las cosas bien. Si los legisladores quieren buscar el bien común, difícilmente pongan palos en la rueda. Si hacen eso, deberemos exponer la situación. No creo que sea tan difícil, sinceramente lo digo.

Hay gente en San Juan que está preocupada y es lógico porque se sale de una zona de confort después de 20 años de peronismo, ¿qué le decís a los sanjuaninos?

No venimos a cortarle la cabeza a nadie, venimos a tratar de hacer las cosas mejores. Hay cosas que creemos que están bien y otras que pensamos que hay que cambiar, sobre todo la administración de prioridades. Es fundamental. Hay cosas que hay que acomodar, sobre todo la salud. Hay hospitales muy modernos, pero sin profesionales. Tampoco está bien la educación, en Rivadavia a los directivos y docentes permanentemente se les ayuda, porque el Ministerio no se los soluciona de manera inmediata. Hablamos de cambios claves para la vida de la gente, de lo cotidiano. El miedo es infundado, es parte de la campaña que hicieron nuestros contrincantes políticos.

¿Pensás que Orrego tiene que participar de la toma de decisiones de acá a diciembre?

No hay razones para un cogobierno. San Juan tiene un gobierno de acá al 10 de diciembre y tiene paz social. Tendrán un conflicto interno dentro del partido peronista, pero el gobernador y su equipo tienen que seguir gobernando. Tienen su legitimidad. Sí es muy sano que el presupuesto del año que viene lo decida el nuevo gobernador y que hayan decidido frenar algunas cuestiones que iban a hacerse el año que viene. Es muy bueno que se haya ofrecido una transición ordenada.

¿Qué pensás que tiene que pasar con los ministerios y secretarías? ¿Se tienen que achicar?

No he hablado con Marcelo para saber lo que hay que hacer, pero sí creo que hay algunas cuestiones que cambiar. En el caso de la Secretaría de Seguridad, pienso que es bueno que sea una secretaría de Estado. Con respecto a deporte, me parece que es importantísimo. A nivel nacional en una época se manejó con educación, no veo mal que así sea. En deporte se hicieron cosas muy lindas, pero se descuidaron cuestiones importantes. Convengamos que San Juan es una provincia chica y pobre, depende casi por completo de la coparticipación,