Para el noruego Rønnin, director de Maléfica 2, los fans "quieren que te desvíes pero no muy lejos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El realizador noruego Joachim Rønning, director de "Maléfica: La dueña del mal", secuela del éxito de taquilla de Disney de 2014 protagonizado por Angelina Jolie, que llegará a las salas locales el próximo jueves, afirmó en charla con Télam que el secreto de las secuelas es que los fans quieren que se desvíe del relato original "pero no muy lejos". "Los fans quieren que te desvíes de lo anterior, que crees algo original, pero al mismo tiempo tenés que ser fiel al espíritu, al universo y los personajes que ya existen previamente", explicó el director en referencia al enfoque con el que encaró la producción, estelarizada nuevamente por Angelina Jolie. "Maléfica" formaba parte del listado cada vez más extenso de cintas en las que Disney reimagina sus clásicos animados en versión "live action", en este caso el eterno relato de "La bella durmiente". "Maléfica" (2014) retomaba el cuento pero desde la perspectiva de la villana, en el que el hada oscura del título (Jolie) sentía un instinto maternal por la inocente Aurora (Elle Fanning) y ella misma era la víctima de un inescrupuloso rey. La apuesta fue muy bien recibida por los espectadores, que generaron una recaudación de más de 750 millones de dólares en los cines de todo el mundo. Ahora, la inminente boda de la joven con su "príncipe azul", y el acecho de la ambiciosa madre de éste, la reina Ingrith (Michelle Pfeiffer), pondrán en cuestión los complejos lazos familiares que las unen y las ubicará en bandos opuestos de una gran guerra entre el reino de los hombres y el de las hadas. Para Rønning no es la primera vez detrás de cámara en una franquicia ya establecida de Disney, ya que previamente tuvo a su cargo "Piratas del Caribe: La venganza de Salazar" (2017), que fuera la quinta parte de la saga de Jack Sparrow. Télam: ¿Qué es lo que te atrajo de este proyecto? Joachim Rønning: Como cineasta, lo que siempre busco en cualquier historia es un núcleo emocionalmente fuerte, y creo que eso es lo que tienen en común las anteriores películas que hice con esta, ya sean pequeñas o grandes como "Los piratas del Caribe...". Creo que una gran parte del éxito que tuvo la primera parte de "Maléfica" es que se apoyaba en ese hilo conductor emocionalmente familiar entre una madre y una hija, o en ese caso el vínculo entre Maléfica y Aurora de madrina y ahijada. Lo que me atrajo es poder ir más allá en ese vínculo que las une. Es cierto que a los fans les atrae que sea un mundo de cuento de hadas, y tiene acción y fantasía, pero nada es más importante que poder conectar con los personajes desde lo emotivo. T: "Maléfica" tenía una mirada refrescante sobre un cuento clásico. ¿Qué propone esta secuela? JR: En esta continuación Aurora y Maléfica están teniendo un alejamiento, y Maléfica es forzada a exiliarse. Allí descubre que no es la única hada oscura en este universo. Que no es la única de su especie. T: A diferencia de la anterior, esta trama no está basada en ningún cuento clásico ni película animada. JR: Este es el siguiente capítulo para estos personajes, una historia completamente nueva. Esta es la segunda secuela que estoy dirigiendo para Disney y descubrí que para los fans hay una fina línea; quieren que te desvíes pero no muy lejos del corazón de lo que tanto aman del original. T: El tono de la película es bien diferente al de su predecesora, más centrada en la guerra, en las diferencias entre distintas culturas o etnias. ¿Por qué eligieron seguir ese camino? JR: La anterior ya contaba con una escena de batalla, pero teníamos que subir la apuesta. T: Pero la intolerancia y la xenofobia ocupan un lugar aun más relevante en esta segunda parte, ¿no? JR: Creo que es importante poder reflejar lo que ocurre en la sociedad a pesar de que estemos dentro de un universo de fantasía. Este tema es algo con lo que todos podemos identificarnos y, si bien no es nuestra intención dar un sermón, sí queremos poder emitir un mensaje al respecto. Tanto para mí como para Angelina Jolie era importante poder reflexionar de alguna manera sobre lo que le pasa a la sociedad. T: ¿Creés que una película de fantasía como esta puede ayudar a generar un cambio? JR: Ciertamente al menos no creo que perjudique. Al final del día si nuestra audiencia, que es tan joven, toma el mensaje de lo importante que es ser amables con los otros, con eso yo ya seré feliz.