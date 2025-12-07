El Ministerio de Gobierno de San Juan confirmó que este domingo 7 de diciembre el Paso Internacional por Agua Negra, en la Ruta Nacional 150, será habilitado para la circulación vehicular a partir de las 12:00 y permanecerá abierto hasta las 17:00.

La información fue difundida a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, que detalló que el tránsito estará habilitado sólo dentro de esa franja horaria debido a tareas de mantenimiento en la zona.

Las autoridades solicitaron a los conductores mantener las luces bajas encendidas durante todo el recorrido y respetar los límites de velocidad establecidos. Además, pidieron extremar la precaución por la presencia de personal de Vialidad Nacional que trabajará en distintos tramos del paso fronterizo.

Contactos de emergencia

Para los viajeros que requieran asistencia, se difundió un listado de teléfonos útiles. El Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional atiende de lunes a viernes de 9 a 18 al 0800-222-6272 y 0800-333-0073.

Por parte del Ministerio de Gobierno, las consultas pueden dirigirse a los números (+54 264) 4307246, 4307251 y 4307208, o al correo .

El Consulado General de la República Argentina en Valparaíso también mantiene líneas activas para casos de emergencia: (+56 9) 93238104. Sus teléfonos fijos son (+56 32) 2217419, 2213691 y 2745539. La atención presencial es de 9 a 17 en Blanco 625, 5° piso, oficina 53, V Región. El correo disponible es .

Desde Gendarmería Nacional, la Sección Las Flores responde al (+54 2647) 497002, mientras que el Escuadrón 25 de Jáchal lo hace al (+54 2647) 420473.

La Dirección Nacional de Vialidad en San Juan atiende en los teléfonos (+54 264) 4213534, 4212966 y 4212532. Su correo institucional es .

Por emergencias sanitarias, el Hospital Tomás Perón, en Rodeo (Iglesia), responde a través del servicio 107.

Finalmente, se recordó que para llamar desde Argentina a Chile es necesario marcar (+56) más el código de zona —51 para La Serena y Coquimbo— seguido del número de teléfono. Para celulares, se debe marcar (+56)(9) antes del número correspondiente.