La planificación de la Selección argentina de cara al Mundial 2026 sufrió un inesperado revés reglamentario. El encuentro amistoso previsto para el próximo 31 de marzo frente a Guatemala en la Bombonera, que asoma como la gran despedida del plantel antes de la cita mundialista, corre serio riesgo de ser cancelado debido a una normativa de la FIFA.

El conflicto de agenda

La problemática radica en el calendario de la selección guatemalteca. El conjunto centroamericano tiene programado un duelo frente a Argelia en Italia para el 27 de marzo. El reglamento de la entidad máxima del fútbol prohíbe taxativamente que una selección dispute dos partidos amistosos en continentes distintos (Europa y América, en este caso) dentro de una misma ventana internacional.

Esta restricción logística pone en un compromiso a la AFA, ya que el partido en el Estadio Alberto J. Armando es la última oportunidad para que los dirigidos por Lionel Scaloni sumen minutos de competencia antes de viajar a Norteamérica.

La recta final al Mundial

Cabe recordar que la Albiceleste ya tiene su camino trazado para el Grupo J de la Copa del Mundo, donde deberá enfrentar a Austria, Argelia y Jordania. De confirmarse la baja de Guatemala, el cuerpo técnico nacional debería buscar un rival de urgencia que ya se encuentre en territorio sudamericano o resignarse a viajar sin una despedida formal en el país.

Sin confirmación oficial

Por el momento, desde la calle Viamonte no han emitido un comunicado cancelando la preventa de entradas ni la logística del evento. Sin embargo, se espera que en las próximas horas haya novedades definitivas, ya que el traslado de la delegación guatemalteca desde Europa hacia Buenos Aires infringiría las normas de descanso y traslado vigentes.

La expectativa de los hinchas es total por ver a los campeones del mundo en la cancha de Boca, pero el rigor reglamentario de la FIFA podría dejar a la Argentina sin su última función en casa.