¿Pide otro rival? Michael Chandler, molesto por la situación de Conor McGregor

Michael Chandler mantiene la confianza en que Conor McGregor lo enfrentará dentro del octágono de UFC. Durante meses, ambos han estado enfrentados, siendo el estadounidense quien repetitivamente ha solicitado un encuentro con "The Notorious". Esto, en entrevistas antes de ser elegidos como entrenadores en The Ultimate Fighter 31. Sin embargo, el irlandés ha insinuado otras opciones para su regreso en redes sociales y aún no hay novedades en cuanto a su situación con la USADA .

En diálogo con los medios en el backstage de UFC 292, Chandler explicó sobre la situación de McGredor y la USADA: “Toda esa situación es muy interesante para mí. Tengo muchos pensamientos diferentes al respecto. En última instancia, firmé con la organización en septiembre de 2020 y podría haber peleado en octubre de 2020. Entonces, en general, se retiró, por lo que debe tomar seis meses para regresar, quiero decir, ¿nos estamos dividiendo pelos aquí? ¿De qué estamos hablando?".

Publicidad

“Para mí, siempre que un hombre esté en el grupo de pruebas de la USADA durante meses y tenga la capacidad de someterse a pruebas todos los días o varias veces al día durante un cierto período de tiempo, es un deporte, eso para mí es una zona gris muy interesante. En última instancia, estoy aquí y puedo pelear contra Conor con un día en el grupo de pruebas de la USADA o un año en el grupo de pruebas de la USADA. No va a hacer una diferencia” agregó.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Más palabras de Michael Chandler sobre Conor McGregor

Luego, Michael Chandler aseguró: “Estar en el grupo de pruebas de la USADA es un requisito previo para competir en el UFC. Lo que estoy diciendo es, ¿estamos dividiendo los pelos con todo el asunto de 'Tiene que estar adentro por seis meses'? ¿ Cuánto tiempo estuvo el oponente de Bo Nickal en el grupo de pruebas de la USADA? Firmó con seis días de antelación, ¿verdad?".

"Esto es lo que hacemos todo el tiempo, es algo interesante debido al personaje, la plataforma que sostiene Conor, quién es él, queremos diseccionar y hacer un gran problema con este tipo de marco de tiempo determinado. Eso es todo lo que estoy diciendo. En última instancia, hay muchachos que firman todo el tiempo y están compitiendo. Pero estar en el grupo de pruebas de la USADA es un requisito previo para competir con nosotros y lo estará antes de que se anuncie una pelea. Así que busque eso y luego busque un anuncio de pelea de inmediato”, dijo Chandler .

Para finalizar, Michael manifestó: “Lo dije desde el principio, le di elogios a Conor al comienzo del programa. Viste cuando entró al UFC APEX y nos hicieron pararnos allí durante 25 minutos, caminando torpemente uno alrededor del otro y rodeándonos, tratando de obtener algunos clips de audio. Dije: 'Te respeto por regresar y aceptar pelear conmigo porque no soy una pelea fácil, sabes que no soy una pelea fácil, todo el mundo sabe que no soy una pelea fácil para nadie, y mucho menos. Así que lo respeto por regresar y pelear conmigo y sí, creo que podría tener algunas dudas aquí y allá. Hay algunas peleas más fáciles de tomar para él, pero veremos qué sucede”.